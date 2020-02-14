تخفيضات مغرية للعشاق.. تعرف على خيارات هدايا ”عيد الحب“

تخفيضات ”مغرية“ وأخرى تشجيعية للعشاق، وحملات تسويقية وترويجية لمعظم الشركات، أطلقت بمناسبة ”عيد الحب”، الذي يصادف اليوم 14 شباط/ فبراير.

ورود وملابس حمراء وهدايا متنوعة ومستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها، ملأت رفوف المحال التجارية والأسواق استعدادا لهذا اليوم الاستثنائي الذي يجده البعض مناسبة للتعبير عن الحب، فيما يعتبر البعض أنه غير معني به، وأن الحب لا يختزل بيوم واحد، فيما يعده البعض الآخر بعيدا عن الأعراف والتقاليد للمجتمع.

لا فرق بين غني أو غيره، الكل سيحتفل، وهو ما تحاول معظم المحال أن تقوم به من خلال العروض والتخفيضات الكثيرة لتلبية احتياجات وأذواق مختلف المستهلكين.

وبينما يبحث المستهلكون عن الهدايا التي سيسعدون بها أحباءهم، تواصل الشركات استعداداتها لتقديم خيارات عديدة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم.

ورغم أن الكثير من الناس يرون أنه لا يجب أن يتم اختزال الحب في يوم واحد، هناك العديد من الاختيارات المتاحة من أجل المستهلكين الذين يتخذون من عيد الحب مناسبة لتلبية احتياجاتهم وإهدائها لمن يحبون.

ويتم عرض منتجات عدة مثل الزهور والشوكولا والإكسسوارات والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية والرحلات السياحية، مع تخفيضات خاصة بـ“عيد الحب“، لجذب المستهلكين أكثر.

الهدايا الإلكترونية

ولا تزال فئة الأجهزة الإلكترونية التي تضم الساعات والهواتف الذكية والحاسبات اللوحية وأجهزة الصوت، من أكثر أنواع الهدايا المفضلة للمستهلكين في الأيام الخاصة.

ومع ازدياد الطلب من هواة التكنولوجيا لتلبية احتياجاتهم المؤجلة وتجربة المنتجات الجديدة، تسعى شركات التكنولوجيا للمساهمة في تلبية تلك الطلبات.

وتقدم الشركات العديد من الفرص والعروض الخاصة، منها تخفيضات تصل إلى 50%، إضافة إلى تسهيلات في الدفع بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات الراغبين في تقديم هدايا إلكترونية لأحبائهم في ذلك اليوم المميز.

وفي هذا الإطار تقدم شركة ”سامسونغ“ لزبائنها عروضا مميزة خاصة بيوم الحب على الساعات الذكية، كما تقدم لهم العديد من الخيارات الأخرى.

أما شركة ”تكنوسا“، فتقدم لزبائنها عروضا تسعد العشاق وتسهل عليهم اختيار الهدايا في ”عيد الحب“، وفي هذا الإطار تقدم الشركة تخفيضات في الأسعار في الفترة من 7 إلى 17 فبراير، على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ومستحضرات العناية الشخصية والإكسسوارات.

أما ”أمازون“ فأعلنت عن خصوماتها الخاصة بـ“عيد الحب“، وطرحت آلاف المنتجات التي تتيح لكل الزبائن اختيار هدايا من كل الفئات لأحبائهم.

قلوب الشوكولا

ولا تزال الزهور والشوكولا تحتفظ بمكانها بين أهم هدايا ”عيد الحب“، وتعد الشوكولا على شكل القلب هي الخيار الأول لمن يرغب في إسعاد من يحبه.

وفي هذا الإطار تقدم شركة ”غوديفا“ من خلال فروعها في كل أرجاء العالم، ومن خلال موقعها الإلكتروني العديد من الخيارات لعملائها في عبوات خاصة طورت من أجل ”عيد الحب“.

أما مطاعم Divan Brasserie فقد طورت مفهوما جديدا خصيصا من أجل ”عيد الحب“، ويعمل طهاتها على إعداد قوائم طعام خاصة بالمناسبة.

ملابس خاصة بـ“عيد الحب“

تعد الملابس من أكثر أنواع الهدايا المفضلة في ”عيد الحب“، وقد أعدت الشركات عروضا خاصة بهذه المناسبة تتضمن تخفيضات تصل إلى 50 %، إضافة إلى تشكيلات خاصة بهذا اليوم تضم موديلات وألوان جديدة وإكسسوارات أنيقة.

وفي هذا الإطار تتنافس العديد من الشركات بتصاميم وعروض خاصة من أجل تقديم أفضل منتج للمستهلكين، ومن هذه الشركات: Kiğılı ”كيغيللي“، وNetWork ”نتوروك“، وAltınyıldız Classics ”ألتن يلديز كلاسيك“، وBoyner ”بوينر“، وTrendyol ”ترند يول“.

رحلات سياحية

يفضل بعض المستهلكين تقضية عيد الحب في السفر، ومن هذا الباب، استعدت شركات السياحة من أجل تقديم خدماتها للراغبين في إهداء أحبتهم عطلة مميزة في هذه المناسبة.

وتعرض شركة Setur خيارات كثيرة ووجهات مختلفة للراغبين في السفر للخارج في ”عيد الحب“.

وتقدم الشركات عروضا لرحلات إلى براغ ولابلاند للراغبين في السفر إلى أماكن رومانسية هادئة، ورحلات إلى دبي للراغبين في قضاء عطلة فارهة والاستمتاع بالبحر في ”عيد الحب“.

وبدأ موقع Enuygun.com لحجز تذاكر الطيران، حملة تخفيضات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين في إسعاد أحبائهم بـ“وجهات رومانسية“ في هذا اليوم الخاص.