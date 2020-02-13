اتهامات لمرشحة لانتخابات الكنيست بسرقة لحن أغنية ”بشرة خير“ (فيديو)

اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، المرشحة لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، غدير كمال مريح، بسرقة لحن اغنية ”بشرة خير“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وشاركت المرشحة –وهي من عرب إسرائيل- مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، لأغنية تبين أنها تتضمن نفس لحن أغنية ”بشرة خير“ بحسب الناشطين.

وتم طرح المقطع على طريقة الفيديو كليب، ظهرت فيه المرشحة غدير كمال مريح وهي بجانب بنيامين نتنياهو تارة، وهي تُلقي خطابات في الكنيست وبعض المؤسسات الإسرائيلية تارة أخرى.

وأرفقت المرشحة غدير كمال، المقطع بتعليق قالت فيه: ”نتابع معًا المسيرة للمرّة الثالثة والأخيرة.. مستمرّون حتّى النصر.. الثالثة ثابتة“.

وأظهرت تعليقات الناشطين أن المرشحة تنتمي للطائفة الدرزية.

وقالت متابعة تدعى وفاء زبيدات: ”لحن الأغنية مسروق من الجسمي وهاي اسمها سرقة إذا هو ما أعطاكي حقوق الاستعمال وأشك إنه الجسمي يقبل يعطي لحن لكحول لافان“.

فيما قال متابع يدعى حمزة حاج علي: ”إي مسيرة وينتا لحقتي؟ بعدين عفكرة لحن لأغنية حسين الجسمي“.