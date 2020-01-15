الفنان حسين الجسمي ينعى السلطان قابوس بأغنية جديدة (فيديو)

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عمان، الذي توفي قبل 4 أيام، وذلك على طريقته الخاصة.

وطرح الجسمي أغنية جديدة حزنا على السلطان قابوس، كشف عنها عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام”، وعلق قائلا ”رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان.. شعر: صالح البريكي.. ألحان: حسين الجسمي“.

واكتفى الجسمي، بأداء الأغنية على أنغام البيانو، الذي ظهر وهو يعزف عليه في منزله، وبدا متأثرا برحيل السلطان العماني.

وأعلن الديوان السلطاني العماني، وفاة السلطان قابوس السبت الماضي، وقدم العديد من نجوم الفن كلمات النعي والمواساة للشعب العماني.

وكان آخر ظهور للفنان الإماراتي حسين الجسمي في عزاء والد المطرب المصري إيهاب توفيق، الأحد الماضي في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، حيث كان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء.