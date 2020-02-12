نجاة أربعة أشخاص تاهوا 32 يوما في المحيط الهادئ‎

المصدر: أ ف ب

نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم لنحو شهر في المحيط الهادئ من خلال تناول جوز الهند وشرب مياه الأمطار، في محنة أودت بحياة ثمانية من رفاقهم بينهم طفل، وفق ما أفادت تقارير اليوم الأربعاء.

ويعتقد أن المجموعة، من مقاطعة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، أمضت 32 يوما في البحر.

وأوردت صحيفة ”سولومون ستار نيوز“ أن المجموعة انطلقت من بوغانفيل في 22 كانون الأول/ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد في جزر كارتريت على مسافة حوالي 100 كيلومتر.

لكن الناجي دومينيك ستالي قال إن قاربهم الصغير انقلب وإن عددا من أفراد المجموعة غرقوا.

وقد تمكن الباقون من إعادة قلب القارب، لكن مزيدا من الوفيات حصلت أثناء تقلب القارب في المياه بسبب التيارات البحرية القوية.

وقال دومينيك للصحيفة ”لم يكن باستطاعتنا فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إلا تركها في المياه“، مضيفا ”توفي زوجان وتركا طفلهما وراءهما (…) إلا أنه واجه المصير نفسه أيضا“ في وقت لاحق.

وأوضح ستالي أن عددا من سفن الصيد مرت بجوارهم دون أن تتنبه لوجودهم حتى باتوا في 23 كانون الثاني/يناير قبالة كاليدونيا الجديدة بعد انجراف القارب لمسافة حوالي ألفي كيلومتر.

وقالت الصحيفة إن مجموعة الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة تبلغ حوالي 12 عاما.

وقد أرسلوا إلى مستشفى هونيارا عاصمة جزر سولومون السبت الماضي حيث تلقوا العلاج من الجفاف.