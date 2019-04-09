اختفاء مقاتلة ”إف 35“ تابعة لليابان فوق المحيط الهادئ

أعلنت قوة الدفاع الذاتي اليابانية، الثلاثاء، اختفاء مقاتلة من طراز ”إف 35“ تابعة لسلاح الجو، عن شاشات الرادار أثناء قيامها بتحليق تدريبي فوق المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة ”كيودو“ المحلية، أن المقاتلة من طراز ”إف 35 “ اختفت عن شاشات الرادارات في الساعة 7:27 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن المقاتلة أقلعت إلى جانب 3 مقاتلات أخرى من قاعدة ”ميساوا“ الجوية الواقعة على بعد 135 كيلومترًا شمال شرق مدينة ”ميساوا“؛ للقيام بتحليق تدريبي ليلي عادي قبل ساعة ونصف الساعة من الاختفاء.

ويعتقد أن طيارًا واحدًا كان على متن المقاتلة المذكورة.