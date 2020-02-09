الشرطة الجزائرية تعتقل ”ديكًا“ لاتهامه بإزعاج دبلوماسية أوروبية (فيديو)

شهدت ضاحية ”الأبيار“ الراقية بالعاصمة الجزائرية، حادثة غريبة تمثلت في ”اعتقال ديك“ ويسمى محليا ”سردوك“ من شقة مواطن عقب شكاية رفعتها ضده دبلوماسية بسفارة روما في الجزائر.

واستهجن صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرته، مطالبا بإرجاعه لخمّه حيث ترك دجاجة و7 صيصان.

وأطلق المواطن صرخة على فيديو فجر جدلا عارما في البلاد، بسبب ما رآه كثيرون مضايقات لكل صوت معارض، بعدما وظفوا الحادثة سياسيًّا وأسقطوها على الواقع المعيش.

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من الطائر، فقررت تحريك شكاية ضده دون سابق إنذار.

وأطلق جزائريون متضامنون مع المغني هاشتاغات مثل ”الحرية للسردوك“، و“أطلقوا الديك“، وعجت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات ساخرة من الحادثة غير المسبوقة، خصوصا أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم لوجهة ديكه، ما جعل نشطاء ينددون بهذه النهاية المأساوية .