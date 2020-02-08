”اتصالات الجزائر“ تربح حكما دوليا ضد ”كونسوتال“ الإيطالية

قضت محكمة لاهاي الدولية برفض طلب مجموعة ”كونسوتال“ الإيطالية، بتحصيل تعويضات من شركة الاتصالات الحكومية في الجزائر، بقيمة 408.8 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام، التي قالت إن المحكمة الدولية اقتنعت بردود الجانب الجزائري بشأن ”أضرار مزعومة“ دفعت بها الشركة الإيطالية.

واعتبرت الشركة الإيطالية أن ممارسات شركة اتصالات الجزائر تسببت في تدهور وضعيتها الاقتصادية، مما يكون قد تسبب في إفلاس شركة SPEC-COM وشركتها الأم كونسوتال، بحسب الشكوى التي رفعت أمام المحكمة الدولية.

وتابعت الوزارة أن محكمة لاهاي أمرت المجموعة الإيطالية بأن ”يسدد للدولة الجزائرية كافة أتعاب وتكاليف المحكمة وعونها، والمحكمة الدائمة للتحكيم، وكذا كافة تكاليف التمثيل“.

ويعود هذا النزاع إلى ”اتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2007 بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة SPEC-COM والتي نصت على تزويد وتركيب وتشغيل تجهيزات FTTX ذات التدفق العالي والاستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإنترنت الحضرية“.

وأشادت الوزارة بما اعتبرته نصرا، جاء ”بعد إجراءات طويلة، فكللت القضية بنجاح كبير لصالح الجزائر، بفضل المتابعة الدائمة والصارمة من طرف مصالح الوزارة، التي عملت بالتنسيق الفعال مع المحامين المستشارين الجزائريين ذوي الخبرة والكفاءة، والذين تميزوا مرة أخرى بتحكمهم التقني والتزامهم بالدفاع عن مصالح بلادنا“.