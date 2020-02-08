أفيخاي أدرعي يحتفي بتغريدة لفيصل القاسم يمدح بها إسرائيل

احتفى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، بتغريدة للمذيع السوري بقناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم.

وكان فيصل القاسم قد قال في تغريدة له على تويتر ”قلت في تغريدة سابقة إن المشروع الصهيوني نجح على عكس المشاريع العربية الفاشلة، فثارت ثائرة الكثيرين واعتبروا التغريدة نوعاً من المديح للصهاينة. طيب تعالوا إلى الاستفتاء: من الأكثر تقدماً وتطوراً وديمقراطية ونجاحاً… إسرائيل أم الأنظمة العربية؟“.

وسرعان ما أعاد أدرعي نشر تغريدة فيصل القاسم، معتبرا إنها اعتراف واضح بالتفوق الإسرائيلي تكنولوجيا وديمقراطيا مقارنة بالدول العربية، قائلا ”إسرائيل هي منارة الشرق الأوسط بالفعل“.

وفي تغريدة سابقة قال القاسم، ”هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ“الصهيوني“، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي“.