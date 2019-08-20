عقب تهنئته لها.. فنانة فلسطينية تهاجم أفيخاي أدرعي‎

شنت الفنانة الفلسطينية الشابة، روان عليان، هجومًا لاذعًا على الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد أن هنأها بإطلاق أغنيتها الأولى، عقب مشاركتها في برنامج ”أراب أيدول“.

وقالت روان عبر صفحتها على ”فيس بوك“، إنه ”شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات، هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة، هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار“.

وأضافت، ”هل نسيتم كيف قتلتم الصحفي ياسر مرتجى، ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الاطفال بمدينة غزة، ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار، هل نسيتم هديل الهشلومون والمقعد إبراهيم أبو ثريا“.

وتابعت، ”أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد، وكلي دعم وحب لهم“، مختتمة حديثها بالترحم على الشهداء الفلسطينيين.

شئ مقزز ومضحك في ذات الوقت يا احقر كائن على وجهة الأرض.. كيف اكون ضد ما يحدث من دفاع على ارضنا ومقدساتنا من نهب وقتل… تم النشر بواسطة ‏روان عليان Rowan Alian‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠١٩

وكتب أدرعي عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“ قائلاً: ”روان عليان، بنت غزّة، والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول، تطلّ علينا بأغنية جديدة من المؤكد أنّ معظم سكان غزة استمعوا لها“.

وأضاف ”روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح عليه العمل في المجالات الّتي تأتي عليه بالفائدة، وأنّ الإرهاب عديم الفائدة -كما رأينا في الأسابيع الأخيرة مع المخربين على السياج الذين حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية- لا يسبب لهم الفشل فحسب، بل يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة، للخطر“.