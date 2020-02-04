الفحوصات تكشف إصابة 42 عسكريا كويتيا بالإيدز

كشفت فحوصات أجرتها لجنة طبية تابعة للقطاعات العسكرية في الكويت، عن إصابة 42 عسكريا في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالإيدز بعد خضوعهم للفحص والتحليل على خلفية سقوط عدد منهم أثناء التدريب.

واكتشفت لجنة الفحص المشتركة والتي تعكف على إجراء فحوصات دورية للعساكر، إصابة العساكر الـ 42 بالإيدز، بعد سقوط عدد منهم أثناء التدريبات المكثفة وارتفاع حرارتهم بشكل كبير، حيث تم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم ليتبين إصابتهم بهذا المرض.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المصابين (7) من الحرس الوطني، و(21) من الجيش، و(14) من وزارة الداخلية، مبينةً أن الفحص ما زال مستمراً بالتنسيق مع وزارة الصحة وسط إجراءات مشددة بعد عزل المصابين في جناح طبي خاص، نقلاً عن صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأكدت المصادر أن ”اللجنة المشتركة بين القطاعات العسكرية ووزارة الصحة ستبدأ في لأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعساكر للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائي، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فوراً“.

وتعقيباً على إصابة العساكر بهذا المرض، فقد أعلن الحرس الوطني إحالة المصابين التابعين لهم إلى التقاعد الطبي، حيث أحيل اثنان منهم، في حين ينتظر الآخرون إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتحاول السلطات الكويتية منع انتشار الأمراض المعدية في البلاد من خلال العديد من الإجراءات مثل مكافحة جرائم الدعارة والشذوذ الجنسي، إضافة إلى فرض شرط الفحص الطبي على جميع الوافدين إليها، وتضم قائمة الأمراض المعدية ”الإيدز، والتدرن الرئوي، والتهاب الكبد الوبائي (ب وج)، والجذام، والملاريا“.