الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

طالبت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين بعدم السفر إلى الصين وبعودة المتواجدين هناك حالياً على وجه السرعة نظراً لتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء الصين وتسببه بوفاة مئات وإصابة آلاف الأشخاص في عدة دول.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه ”على الكويتيين المتواجدين في الصين ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المعنية واجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة وذلك حرصاً على سلامتهم“.

ودعت الوزارة المواطنين بتفادي السفر في الوقت الراهن إلى الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الخميس، تعميماً لجميع شركات الطيران في البلاد بعدم نقل كل من يحمل جنسيتي الصين وهونغ كونغ إلى البلاد، ومنع من لديه إقامة أو تأشيرة وكان متواجداً في الصين أو هونغ كونغ من جميع الجنسيات خلال الأسبوعين الماضيين من دخول الكويت حتى إشعارٍ آخر.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن إلى 213 شخصا جميعهم في الصين، كما أصاب الآلاف منذ ظهوره في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في سوق بولاية ووهان الصينية، لينتشر بعدها في عدة دول مخلفاً حالة من الرعب سادت العالم أجمع.