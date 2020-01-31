إيران تقرر منع السفر إلى الصين بسبب ”كورونا“

قال نائب وزير السياحة الإيراني ”ولي تيموري“، الجمعة، إن السلطات في بلاده منعت سفر الإيرانيين إلى الصين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح تيموري بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“، أن وزارة السياحة تتفق مع رأي وزارة الصحة بشأن حظر سفر رجال الأعمال والقيود على رحلات العمل إلى الصين، مضيفا أنه ”بعد انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ تدابير جديدة لمنع انتشار المرض في إيران“.

ولفت تيموري إلى أن ”وزارة الصحة مسؤولة عن حماية صحة الناس ومنع انتشار الفيروس في الصين، سنتعاون مع الوزارة، وسنصدر غدا تعليمات إلى جميع وكالات السفر، بالإضافة إلى ذلك، الامتناع عن رحلات العمل إلى الصين، وستكون رحلات العمل مقيدة“.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في مقابلة صحافية إنه على الرغم من وجود الاستعدادات للسيطرة على المرض على جميع حدود البلاد وأن جميع المسافرين من إيران إلى الخارج يخضعون لتدريبات وقائية، لكن سيتم حظر الرحلات غير الضرورية إلى الصين الأسبوع المقبل.

وبين رئيسي أنه ”مع تقليل الرحلات الداخلية والخارجية وتقييد هذه الرحلات من إيران إلى الصين، سيكون هناك تحكم أقل في المطارات“.

كما طالب ”حرمت الله رفيعي“، رئيس رابطة مكاتب السفر والسياحة الإيرانية في رسالة إلى علي أصغر مونسان، وزير الثقافة والحرف والسياحة، بوضع تدابير لمنع السياح من المغادرة إلى الصين لفترة قصيرة من الزمن، لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضاف رفيعي ”ينبغي مطالبة شركات الطيران المحلية التي تسير رحلات إلى الصين بالامتناع عن إحضار أي مسافر سائح وغير سائح إلى إيران لفترة قصيرة من الزمن لمعالجة المخاوف بشأن اندلاع المرض بالكامل“.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن أكثر من 70 إيرانيا في مدينة ووهان الصينية سيعودون إلى البلاد في الأسبوع المقبل، مضيفة أن ”العائدين من الصين سيخضغون تحت إشراف طبي كامل وسيقيمون في مكان خاص لمدة اسبوعين لإجراء الفحوصات والتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا“.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين، وقد تجاوزت حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين العشرات.