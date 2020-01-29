وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 127 عاما (صور)

توفيت فاطمة ميرزوكولوفا، أكبر امرأة في العالم عن عمر يُناهز 127 عاما، والتي ولدت في طاجيكستان في 13 مارس 1893.

وعاصرت فاطمة العديد من الأحداث السياسية المهمة طيلة حياتها؛ مثل استقلال طاجيكستان بعد سقوط الشيوعية، وولدت في عهد روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي، وفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وعلى الرغم من أن عمرها لم يتم التحقق منه رسميا، فقد تركت وراءها ثمانية أبناء وحوالي 200 من أحفاد الأحفاد.

وعاشت فاطمة في بلدة دخانا في شمال البلاد، على بعد حوالي ساعات من عاصمة طاجيكستان، دوشانبي.

وأمضت حياتها في العمل في كولخوز- مزرعة تعاونية – وواظبت على حصاد القطن فترة طويلة بعد تقاعدها، لأنها كانت تحب الوظيفة.

واعتبرت فاطمة آخر امرأة في العالم ولدت في القرن التاسع عشر، ويعتقد أن هناك 78 شخصا يزيد عمرهم عن 100 عام في طاجيكستان.

وذكرت وكالات الأنباء الطاجيكية: ”في 25 كانون الثاني 2020، قال سكان المنطقة والأقارب والأصدقاء وداعا لأجمل امرأة الجدة فاطيما“.

يُذكر أن أكبر امرأة تم التحقق منها على الإطلاق في العالم هي الفرنسية جان لوي كاليمنت، التي توفيت عن عمر يناهز 122 عاما في أغسطس 1997، وولدت في فبراير 1875.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر امرأة على قيد الحياة اليوم هي كاني تاناكا البالغة من العمر 117 عاما من اليابان.

ولا يزال يجري التحقق من لقب أكبر رجل على الإطلاق، بعد وفاة حامل الرقم القياسي الياباني السابق ماسازو نوناكا في 20 يناير 2019، عن عمر يناهز 113 عاما.

في عام 2013، توفي جيرومون كيمورا أكبر رجل في العالم – من اليابان أيضا – عن عمر 116 عاما.