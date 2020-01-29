تفتيش مكتب أحد المحامين السابقين لكارلوس غصن في اليابان

المصدر: أ ف ب

فتّشت وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، يوم الأربعاء، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال كارلوس غصن؛ بهدف محاولة فهم عمليات التواطؤ التي استفاد منها للهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة ”ان اتش كاي“ اليابانية مفتّشين بزيٍّ مدني توجّهوا صباح يوم الأربعاء إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

ونقلت القناة عن مصدر مجهول الهوية قريب من التحقيق قوله: إن المفتشين ”بدأوا تفتيش المكتب“. وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضاً المعلومات نفسها.

ورفض مكتب هيروناكا ومكتب المدعين التعليق على الأمر.

وبعد حوالي أسبوع من فراره من طوكيو، وعقد غصن مؤتمراً صحفياً في الثامن من كانون الثاني/يناير في لبنان، زار المحققون مكتب هيروناكا لمصادرة الحاسوب الذي كان يحقّ للرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان استخدامه أثناء الإفراج المشروط عنه في الأرخبيل.

وهيروناكا الذي قال إنه ”مصدوم“ جراء فرار غصن، منع عملية مصادرة الحاسوب متسلّحاً بالقانون الذي يحمي السرية المهنية بين المحامي وموكّله.

لكن مذاك تخلّى هيروناكا على غرار تاكاشي تاكانو وهو محام آخر لكارلوس غصن، عن الملف.

ولا يزال لدى غصن محام في اليابان هو هيروشي كاواتسو، لكن المحاكمة التي كان يُفترض أن تبدأ هذا العام بشأن الجزء الأول من الاتهامات (عدم التصريح عن كامل مداخيله) لن تحصل. ستتمّ محاكمة فقط متهمين اثنين آخرين بشأن هذا الجزء من الملف وهما الذراع الأيمن لغصن، الأمريكي غريغ كيلي ونيسان كشخص معنوي.