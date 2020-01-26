 السعودي ناصر الذروي يروي تفاصيل تجربته في سجون الحوثيين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودي ناصر الذروي يروي تفاصيل تجربته في سجون الحوثيين (فيديو)

السعودي ناصر الذروي يروي تفاصيل تجربته في سجون الحوثيين (فيديو)

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

روى المواطن السعودي ناصر الذروي الأسير السابق لدى ميليشيات الحوثيين تجربته في سجون الحوثيين، قائلًا إنه قبل 4 سنوات ذهب لزيارة في مدينة حرض ومكث بها 3 أيام وعند عودته اعتقله الحوثيون في نقطة قبل المنفذ.

وأضاف أنه ظل ليلة في حرض ثم تم ترحيله إلى صنعاء واختفى هناك طوال هذه المدة ولم يستطع التحدث مع أهله سوى بعد عامين من اعتقاله، ولم يتم هذا إلا بعد مشاكل وصياح وتعذيب.

واستطرد الأسير السابق خلال لقاء متلفز عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي عبر قناة ”روتانا“ خليجية قائلًا إنه عاش فترة صعبة للغاية كلها كربة وعذاب، وإنه مرض هناك حتى أنه كاد يموت، وكان العساكر يقولون:“خلوه يموت“.

وأوضح أن المساجين معه صاحوا كي يتم إسعافه، وظل أسبوعًا مصابًا بتضخم في القلب وتورم في القدم ولم يستطع النوم إلا جالسًا، وبعد أسبوع ذهبوا به إلى المستشفى بعد أن وصل وزنه وقتها 40 كيلوغرامًا.

وعن التعذيب، قال إن هناك شخصًا من الحوثيين كان يضطهده لأنه سعودي وكان يضربه بكل أشكال الضرب وذلك دون أسباب، ويأتي في ساعة متأخرة من الليل لضربه، وكان يحمل ”عصا مساحة“ ويضربه بها.

وتطرق للحديث عن الأوضاع داخل السجن قائلًا:“النظافة سيئة للغاية، والزنزانة كانت 4 × 4 متر وبها 3 أو 4 أشخاص، والسجن شديد القذارة، ومياه الصرف الصحي كانت تطفح علينا، وأحيانًا تنقطع المياه تمامًا منذ التاسعة مساء وتستمر لفترات طويلة“.

ووصف ناصر الذروي السجن في صعدة بأنه كان عبارة عن قبر تحت الأرض، ولا يوجد به أي تهوية، والحالة سيئة، وأصيب بحساسية في صدره وكحة ولا يستطيع القيام بأي عمل منذ  إصابته بذلك.

ونوّه إلى أن التحقيقات كان بها تعذيب نفسي من خلال التهديدات، موضحًا أن المحقق كان يقول له:“احنا احتلينا صبية بتكون معنا ولا مع آل سعود، وكنت أدافع عن نفسي وأقول لو تعطوني راتبًا 3 آلاف كل شهر أنا معكم من الحين“.

وأكد أن المحقق لم يتم التعرف على هويته لأنه كأسير كانوا يغمون عينيه، منوهًا إلى أنه لم يصدق يومًا أنهم احتلوا صبية أو صنعاء أو القصف الذي يقومون به، ولم يكن أحد من المساجين أيضًا يصدق ذلك.

وكان التلفزيون السعودي قد ذكر أواخر سبتمبر من العام الماضي أن الأمن السعودي نجح بتحرير المواطن ناصر الذروي الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات واستلمته أسرته مباشرة فور وصوله إلى مطار جدة.

يُذكر أن ناصر الذروي يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو متقاعد عن العمل بعد أن خدم في العسكرية نحو 27 عامًا، وهو من أهالي محافظة صبيا جنوب غرب السعودية.

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