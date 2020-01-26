السعودي ناصر الذروي يروي تفاصيل تجربته في سجون الحوثيين (فيديو)

روى المواطن السعودي ناصر الذروي الأسير السابق لدى ميليشيات الحوثيين تجربته في سجون الحوثيين، قائلًا إنه قبل 4 سنوات ذهب لزيارة في مدينة حرض ومكث بها 3 أيام وعند عودته اعتقله الحوثيون في نقطة قبل المنفذ.

وأضاف أنه ظل ليلة في حرض ثم تم ترحيله إلى صنعاء واختفى هناك طوال هذه المدة ولم يستطع التحدث مع أهله سوى بعد عامين من اعتقاله، ولم يتم هذا إلا بعد مشاكل وصياح وتعذيب.

واستطرد الأسير السابق خلال لقاء متلفز عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي عبر قناة ”روتانا“ خليجية قائلًا إنه عاش فترة صعبة للغاية كلها كربة وعذاب، وإنه مرض هناك حتى أنه كاد يموت، وكان العساكر يقولون:“خلوه يموت“.

وأوضح أن المساجين معه صاحوا كي يتم إسعافه، وظل أسبوعًا مصابًا بتضخم في القلب وتورم في القدم ولم يستطع النوم إلا جالسًا، وبعد أسبوع ذهبوا به إلى المستشفى بعد أن وصل وزنه وقتها 40 كيلوغرامًا.

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

مرضت في سجون الحوثي وكنت أستغيث فيأتي الرد: "خلوه يموت"#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/2wURHgQuGC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

وعن التعذيب، قال إن هناك شخصًا من الحوثيين كان يضطهده لأنه سعودي وكان يضربه بكل أشكال الضرب وذلك دون أسباب، ويأتي في ساعة متأخرة من الليل لضربه، وكان يحمل ”عصا مساحة“ ويضربه بها.

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

كنت أتعرض للضرب داخل السجن بدون أسباب#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/9POaYKcspg — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

وتطرق للحديث عن الأوضاع داخل السجن قائلًا:“النظافة سيئة للغاية، والزنزانة كانت 4 × 4 متر وبها 3 أو 4 أشخاص، والسجن شديد القذارة، ومياه الصرف الصحي كانت تطفح علينا، وأحيانًا تنقطع المياه تمامًا منذ التاسعة مساء وتستمر لفترات طويلة“.

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

كنت في سجن شديد القذارة، ومياه الصرف الصحي كانت تطفح علينا، وكانوا يقطعون عنا مياه الشرب فترات طويلة #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/fmY1KgEmAn — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

ووصف ناصر الذروي السجن في صعدة بأنه كان عبارة عن قبر تحت الأرض، ولا يوجد به أي تهوية، والحالة سيئة، وأصيب بحساسية في صدره وكحة ولا يستطيع القيام بأي عمل منذ إصابته بذلك.

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

السجن في صعدة كان عبارة عن قبر تحت الأرض، وأصيبت بالأمراض داخله#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/8S8L3b7nsi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

ونوّه إلى أن التحقيقات كان بها تعذيب نفسي من خلال التهديدات، موضحًا أن المحقق كان يقول له:“احنا احتلينا صبية بتكون معنا ولا مع آل سعود، وكنت أدافع عن نفسي وأقول لو تعطوني راتبًا 3 آلاف كل شهر أنا معكم من الحين“.

وأكد أن المحقق لم يتم التعرف على هويته لأنه كأسير كانوا يغمون عينيه، منوهًا إلى أنه لم يصدق يومًا أنهم احتلوا صبية أو صنعاء أو القصف الذي يقومون به، ولم يكن أحد من المساجين أيضًا يصدق ذلك.

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

كنا نتعرض للتعذيب النفسي والتهديد أثناء التحقيق، وكانوا يحاولون إقناعنا بأنهم احتلوا السعودية#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/jZbL5aCXt5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:

عائلتي لم تكن تعرف عني أي شيء خلال فترة سجني #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zRR5iviknH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020

وكان التلفزيون السعودي قد ذكر أواخر سبتمبر من العام الماضي أن الأمن السعودي نجح بتحرير المواطن ناصر الذروي الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات واستلمته أسرته مباشرة فور وصوله إلى مطار جدة.

يُذكر أن ناصر الذروي يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو متقاعد عن العمل بعد أن خدم في العسكرية نحو 27 عامًا، وهو من أهالي محافظة صبيا جنوب غرب السعودية.