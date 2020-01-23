البرلمان اليمني ينتقد تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين

قالت الهيئة الرئاسية للبرلمان اليمني، اليوم الخميس، إن تجاهل المجتمع الدولي وصمته تجاه الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين، ضد المدنيين واستهدافها للمساجد بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يشجع هذه الميليشيات على مزيد من ”الصلف والإجرام“.

وحمّل البرلمان اليمني، المجتمع الدولي، ممثلا بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمنظمات الدولية المعنيّة، ”مسؤولية توضيح الحقائق للرأي العام في العالم والمنظمات المعنية والمهتمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الإجرامية وعدم السكوت على مثل هذه الجرائم التي تستهدف دور العبادة ومنازل المدنيين والخرق المتواصل لكل الاتفاقيات والتفاهمات“.

ودعا البرلمان، في بيان له نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وقيادة الجيش اليمني، وقيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة، ورفد الجيش اليمني بما يحتاجه من مؤن وعتاد للحسم والتحرير.

منددا بما أسماها بـ“الجرائم الإرهابية“ لميليشيات الحوثيين، من خلال استهداف مسجد بمعسكر ”الاستقبال“ بمأرب، أدى إلى مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين، يوم السبت الماضي، واستهداف منزل عضو البرلمان اليمني، النائب، حسين السوادي، يوم الأربعاء بصاروخ بمحافظة مأرب، أسفر عن مقتل عدد من أفراد أسرته، بينهم نساء وأطفال.