جرو بعينين عسليتين يجذب اهتمام مئات الآلاف عبر الإنترنت

جذب جرو جميل اهتمام الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أقل من أسبوع، إذ حقق أكثر من 211،000 متابع عبر ”إنستغرام”، وأكثر من 140،000 متابع، مع 2.5 مليون إعجاب عبر موقع ”تيك توك“، وذلك بسبب شدة جمال عينيه العسليتي اللون.

ووفقاً لموقع Oddity Central الإلكتروني للأخبار المثيرة حول العالم، فإن الكلب ”ويني“ ولد في أكتوبر الماضي، وقبل خمسة أيام فقط أنشأ له مالكه، صفحة خاصة به عبر ”إنستغرام“ وموقع ”تيك توك“، ليصبح في وقت قياسي نجما، وأكثر الكلاب شهرة عبر الإنترنت.

وما أن يظهر الجرو ”ويني“ بعينيه الساحرتين ونظراته الجميلة في صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تنهال عليها علامات الإعجاب والتعليقات، إذ قال أحد المتفاعلين “ لا يبدو ككلب حقيقي وكأنه من عالم ديزني“.

وقال آخر “ لم أر كلابا بعيون عسلية، عيناه رائعتان جدا، إنه من أجمل الكلاب التي رأيتها في حياتي“.