جرو بعينين عسليتين يجذب اهتمام مئات الآلاف عبر الإنترنت

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

جذب جرو جميل اهتمام الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أقل من أسبوع، إذ حقق أكثر من 211،000 متابع عبر ”إنستغرام”، وأكثر من 140،000 متابع، مع 2.5 مليون إعجاب عبر موقع ”تيك توك“، وذلك بسبب شدة جمال عينيه العسليتي اللون. View this post on Instagram What’s your favourite season? I love me some leafys ☺️…