”إنستغرام“ يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

أطلق موقع مشاركة الصور والفيديوهات العالمي ”إنستغرام“ عددا من الميزات والخيارات الجديدة للمستخدمين مثل SlowMo وEcho وDuo.

هذه الميزات الجديدة متوفرة ضمن أحدث إصدارات ميزة القصص في بوميرانج داخل كاميرات ”إنستغرام ستوري“.

ووفقا لموقع ”إنديان إكسبريس“ الهندي، تسمح الميزات الجديدة للمستخدمين بتقصير طول الفيديوهات داخل التطبيق.

وتوقع التقرير أن تحظى هذه الخيارات بشعبية كبيرة مع لجوء العديد من المستخدمين إلى تطبيقات تحرير القصص، حيث دأب إنستغرام خلال الفترة الأخيرة على إتاحة بعض الميزات لمستخدميه.

ويمكن للمستخدمين مع خاصية SlowMo، إبطاء فيديوهاتهم في بوميرانغ إلى نصف السرعة الأصلية.

كما يُمكّن مرشح Echo، المستخدمين من إنشاء تأثير رؤية مزدوج، ويتيح Duo features تسريع وإبطاء مقاطع فيديو بوميرانغ، مع إضافة تأثير مركب في الوقت نفسه.

وأطلق إنستغرام مؤخرا ميزة ”تخطيط“ جديدة، تتيح للمستخدمين تضمين صور متعددة في قصة واحدة.