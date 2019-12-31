تعاطف شعبي مع مسن مصري يرقد وحيدًا في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام

جذب مسن مصري يتواجد بمفرده في إحدى مستشفيات الكويت منذ 5 أعوام، تعاطف وتفاعل مئات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر حالته من قبل حساب ”المجلس“ الإخباري، ووصفه بالمصري ”المنسي“.

المصري «المنسي» في الكويت !

▪️يرقد منذ 5 أعوام في مستشفى الفروانية وحيدا ًدون أهل أو زوّار ولاحتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية.

▪️ الإسم: يوسف ناصر

▪️الجناح: 19 pic.twitter.com/0PEdBfWIJi — المجلس (@Almajlliss) December 30, 2019

وقال الحساب الإخباري، الذي نشر صورة المسن المصري ويدعى يوسف ناصر، إن المصري يرقد في مستشفى الفروانية منذ 5 أعوام وحيداً، دون أهل أو زوار أو حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية.

وأبدى النشطاء تضامناً وتعاطفاً مع حالة الرجل الطاعن في السن بسبب وضعه الخاص، داعين له بالشفاء، ومطالبين بذات الوقت بضرورة التواصل مع السفارة المصرية للتمكن من معرفة ذويه ومتابعة حالته ونقله إلى بلاده.

أين وزيرة الهجرة المصرية عن مواطنها هذا ؟؟ https://t.co/GyEECeppNu — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) December 30, 2019

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان الله يشافيه ويعافية????????

يكسر الخاطر غريب عن أهله ومريض

يارب انظر بأمره — Andaloseya (@andaloseya) December 30, 2019

وأشاد آخرون برعاية المستشفى لهذا الرجل، مستذكرين وصف بلادهم بـ ”بلد الإنسانية“، والدعوة لمواصلة رعاية هذا الرجل داخل المستشفى أو في دار رعاية المسنين، بدلاً من إرساله إلى بلاده، معززين رأيهم هذا بما قد يكون قدمه هذا المسن من إنجاز في الكويت.

إن كان معلم أو طبيب أو موظف أو حتى عامل نظافه وليس له معيل ..

فقد خدم الوطن والمواطنيين ويستحق منا الرعايه ورد الجميل

…..

لاتلتفتون لكلام العنصريين

والقاسيه قلوبهم من قلة الإيمان — سلطان .. بوعبود (@hamsalleel) December 30, 2019

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الكويت، التي يقطنها أكثر من 4 ملايين شخص، وسبق أن لاقت هذه الجالية انتقادات وصلت للمطالبة بترحيلهم على خلفية قضايا وجرائم من قبل بعض أفرادها، في حين لاقت ترحيباً من آخرين اعتبروا أن الجرائم فردية ولا يمكن الإساءة إلى جالية بأكملها بسبب أشخاص.