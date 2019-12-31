 تعاطف شعبي مع مسن مصري يرقد وحيدًا في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام – إرم نيوز‬‎

تعاطف شعبي مع مسن مصري يرقد وحيدًا في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام

تعاطف شعبي مع مسن مصري يرقد وحيدًا في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

جذب مسن مصري يتواجد بمفرده في إحدى مستشفيات الكويت منذ 5 أعوام، تعاطف وتفاعل مئات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر حالته من قبل حساب ”المجلس“ الإخباري، ووصفه بالمصري ”المنسي“.

وقال الحساب الإخباري، الذي نشر صورة المسن المصري ويدعى يوسف ناصر، إن المصري يرقد في مستشفى الفروانية منذ 5 أعوام وحيداً، دون أهل أو زوار أو حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية.

وأبدى النشطاء تضامناً وتعاطفاً مع حالة الرجل الطاعن في السن بسبب وضعه الخاص، داعين له بالشفاء، ومطالبين بذات الوقت بضرورة التواصل مع السفارة المصرية للتمكن من معرفة ذويه ومتابعة حالته ونقله إلى بلاده.

 

وأشاد آخرون برعاية المستشفى لهذا الرجل، مستذكرين وصف بلادهم بـ ”بلد الإنسانية“، والدعوة لمواصلة رعاية هذا الرجل داخل المستشفى أو في دار رعاية المسنين، بدلاً من إرساله إلى بلاده، معززين رأيهم هذا بما قد يكون قدمه هذا المسن من إنجاز في الكويت.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الكويت، التي يقطنها أكثر من 4 ملايين شخص، وسبق أن لاقت هذه الجالية انتقادات وصلت للمطالبة بترحيلهم على خلفية قضايا وجرائم من قبل بعض أفرادها، في حين لاقت ترحيباً من آخرين اعتبروا أن الجرائم فردية ولا يمكن الإساءة إلى جالية بأكملها بسبب أشخاص.

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