بعد وفاة امرأة بجراحة للسمنة.. إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف، بسبب وجود مخالفات جسيمة في المركز يقول متابعون للقضية إنها جاءت في أعقاب وفاة امرأة بعد عملية جراحية للسمنة.

وقالت الوزارة عبر تويتر ”حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.. إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في #الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة“.

وأضافت الوزارة ”نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على٩٣٧“.

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى..

إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في #الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الإتصال على٩٣٧ pic.twitter.com/KSdsaUtHi2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 29, 2019

ولم تكشف الوزارة عن اسم المركز أو الطبيب، لكن فيصل العبدالكريم، وهو ناشط سعودي معروف في المملكة بمجال حماية المستهلك، روى تفاصيل أكثر بعد مرافقته لفريق الوزارة إلى المركز.

وقال العبدالكريم عبر تويتر ”اللجنة الطبية الشرعية بالصحة تشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته“.

وأضاف ”رافقت اليوم (الصحة) على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً..“.

اللجنة الطبية الشرعية بالصحة تشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته.

ورافقت اليوم "الصحة" على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً.

التفاصيل بسناب — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) December 29, 2019

وقدم الشاب السعودي تفاصيل أوفى عبر حسابه في ”سناب شات“، لكنه امتنع عن ذكر اسم المركز والطبيب سعودي الجنسية، خشية تعرضه للملاحقة القانونية بتهمة التشهير، وقال إن بعض المدعين على الطبيب في القضاء قد يشهرون به قبل انتهاء المحاكمة.

وكشف العبدالكريم أن المركز مصنف ضمن ”مراكز جراحة اليوم الواحد“ التي تشمل إجراء عمليات طبية بسيطة لا تستلزم التنويم أو المتابعة، لكن المركز المذكور يجري عمليات جراحة السمنة التي تتطلب متابعة لحالة المريض ووجود عناية مركزة قد يحتاجها.

وأضاف أن امرأة توفيت بعد إجراء عملية في المركز، وترقد أخرى في غيبوبة منذ فترة طويلة بعد إجراء عملية جراحية أيضاً، فيما قررت وزارة الصحة إلغاء ترخيص الطبيب من الهيئة الطبية الشرعية بالوزارة.

وأورد عدد من المغردين في موقع ”تويتر“ اسم مركز طبي شهير في العاصمة الرياض، واسم طبيب سعودي معروف، قالوا إنهما المقصودان بتغريدة وزارة الصحة.

العياده هي نيويو — ما تهاب (@hind4828) December 30, 2019

مو الاغلب. هي عيادة نيويو فعلاً. — حتى إشعار آخر. (@designer1197) December 29, 2019

يقولون نيويو !!!

غريبه صراحه الموضوع يخوف الكل يرفع ف هذاك الدكتور???? — دراما كوين????????ولية نفسها (@Sarona20006) December 29, 2019

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ الحصول على تعقيب سريع من إدارة المركز الطبي الذي ورد اسمه في تلك التغريدات، وما إذا كان بالفعل قد تعرض لإغلاق غرف عملياته وسحب ترخيص طبيبه الشهير.

معروف الدكتور وهو مشهور جدا

في عيادة نيويو بالرياض

سلط الله عليه — ابو احمد (@AliAhmedsaudi) December 29, 2019

مركز نيويو والدكتور عايض القحطاني

يسوي عمليات تكميم وقص معدة — سلطان (@sultho2) December 29, 2019

ووجد إعلان وزارة الصحة صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وأثار القلق مجدداً من جودة وكفاءة الخدمات الطبية في المراكز الطبية الخاصة التي تعنى بتخصصات جراحات السمنة والتجميل والأسنان.