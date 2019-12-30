 بعد وفاة امرأة بجراحة للسمنة.. إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف في السعودية – إرم نيوز‬‎

بعد وفاة امرأة بجراحة للسمنة.. إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف في السعودية

بعد وفاة امرأة بجراحة للسمنة.. إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف في السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف، بسبب وجود مخالفات جسيمة في المركز يقول متابعون للقضية إنها جاءت في أعقاب وفاة امرأة بعد عملية جراحية للسمنة.

وقالت الوزارة عبر تويتر ”حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.. إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في #الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة“.

وأضافت الوزارة ”نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على٩٣٧“.

ولم تكشف الوزارة عن اسم المركز أو الطبيب، لكن فيصل العبدالكريم، وهو ناشط سعودي معروف في المملكة بمجال حماية المستهلك، روى تفاصيل أكثر بعد مرافقته لفريق الوزارة إلى المركز.

وقال العبدالكريم عبر تويتر ”اللجنة الطبية الشرعية بالصحة تشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته“.

وأضاف ”رافقت اليوم (الصحة) على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً..“.

وقدم الشاب السعودي تفاصيل أوفى عبر حسابه في ”سناب شات“، لكنه امتنع عن ذكر اسم المركز والطبيب سعودي الجنسية، خشية تعرضه للملاحقة القانونية بتهمة التشهير، وقال إن بعض المدعين على الطبيب في القضاء قد يشهرون به قبل انتهاء المحاكمة.

وكشف العبدالكريم أن المركز مصنف ضمن ”مراكز جراحة اليوم الواحد“ التي تشمل إجراء عمليات طبية بسيطة لا تستلزم التنويم أو المتابعة، لكن المركز المذكور يجري عمليات جراحة السمنة التي تتطلب متابعة لحالة المريض ووجود عناية مركزة قد يحتاجها.

وأضاف أن امرأة توفيت بعد إجراء عملية في المركز، وترقد أخرى في غيبوبة منذ فترة طويلة بعد إجراء عملية جراحية أيضاً، فيما قررت وزارة الصحة إلغاء ترخيص الطبيب من الهيئة الطبية الشرعية بالوزارة.

وأورد عدد من المغردين في موقع ”تويتر“ اسم مركز طبي شهير في العاصمة الرياض، واسم طبيب سعودي معروف، قالوا إنهما المقصودان بتغريدة وزارة الصحة.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ الحصول على تعقيب سريع من إدارة المركز الطبي الذي ورد اسمه في تلك التغريدات، وما إذا كان بالفعل قد تعرض لإغلاق غرف عملياته وسحب ترخيص طبيبه الشهير.

ووجد إعلان وزارة الصحة صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وأثار القلق مجدداً من جودة وكفاءة الخدمات الطبية في المراكز الطبية الخاصة التي تعنى بتخصصات جراحات السمنة والتجميل والأسنان.

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