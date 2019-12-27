فيديو مؤثر للحظة العثور على رضيع حي في حاوية قمامة بالسعودية‎

أثار مقطع فيديو مؤثر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاعر تعاطف وتأثر كبيرة مع طفل رضيع تم العثور عليه في كيس أسود ملقي بحاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية بحسب مدونين سعوديين.

ويظهر في الفيديو، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت الطفل الرضيع، قبل أن يقوم شخص مرافق لمصور المقطع برفع الكيس من حاوية قمامة كبيرة ووضعه على الأرض وفتح الكيس ليظهر الرضيع بداخله.

وفي جزء آخر من مقطع الفيديو، يظهر أحد المسعفين المتخصصين فيما يبدو أنه أحد أعضاء فريق إسعاف حضر للمكان.

ولم يصدر أي تعليق من جهة رسمية سعودية، بما في ذلك الهلال الأحمر السعودي، لكن مصور المقطع وثق تصويره بذكر يوم الحادثة بالتقويم الهجري المتبع في السعودية، والذي يصادف يوم أمس الجمعة.

ونشرت الكاتبة السعودية، حليمة مظفر، مقطع الفيديو على تويتر، وكتبت قائلةً ”يا عمري انا ربي كتب له عمر .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى هذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة بهذه الطريقة .. وجعله ما يتهنى بحياته اللي عرضك للموت لكن الله كاتب له عمر ورزقك برحمته.. الحمد لله سخر له من سمع أنينه وأنقذوه جزاهم الله خير الجزاء“.

يا عمري انا ????ربي كتب له عمر ..

وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى هذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة بهذه الطريقة .. وجعله ما يتهنى بحياته اللي عرضك للموت لكن الله كاتب له عمر ورزقك برحمته..

الحمد لله سخر له من سمع أنينه وأنقذوه جزاهم الله خير الجزاء#كلاكيتيات_حليمة pic.twitter.com/VvLECe7lKM — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) December 27, 2019

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة حول الفيديو، بما في ذلك مكان تصويره وتاريخه، على الرغم من أن البلد الخليجي الذي يعيشه فيه أكثر نحو 33 مليون نسمة من السعوديين والوافدين الأجانب يشهد بين فترة وأخرى حوادث مشابهة.