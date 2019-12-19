الإعلامية السعودية نادين البدير ترد على منتقدي مطلبها بـ“تأنيث“ اللغة العربية

ردّت الإعلامية السعودية نادين البدير على منتقديها بعد تعرّضها لهجوم حاد إثر مطالبتها لعلماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث، في إشارة لتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية.

واكتفت نادين البدير بتغريدة عبر موقع التدوين ”تويتر“، قالت فيها: ”قوْمي وإن بغوا عليّ كرام“، وحرص البعض على دعمها بعد تعرضها للهجوم من جانب متابعيها بسبب هذا المطلب.

وقومي وإن بغوا علي كرام — نادين البدير (@nadinealbdear) December 19, 2019

وكانت نادين البدير دونت تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية فكتبت قائلًة ”‎بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر ‎#المساواة ووصول النساء لمواقع القرار“.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر

متى يتحرك علماء النحو ان كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر #المساواة ووصول النساء لمواقع القرار — نادين البدير (@nadinealbdear) December 18, 2019

وتعرضت نادين البدير بسبب هذه التغريدة للهجوم إذْ اعترضوا على وصول المطالب بالمساواة للغة العربية أيضًا، مشيرين إلى أنه لا يوجد فوقية للمذكر على المؤنث في اللغة، فيما أشار آخرون إلى أنها تخطت الخطوط الحمراء لاعتبارها الرجال ليسوا بأكفاء وأن ما طالبت به عنصرية.

يُذكر أن نادين البدير دائمة التعرض للرجال بالهجوم إذ اتهمتهم أخيرًا بالهمجية في قيادة السيارات وأن النساء سيعلمنهم إتيكيت الشارع العام.