بالفيديو.. ضبط شخص يمزق القرآن داخل دورات المياه بأحد مساجد عدن

ضبط عدد من المصلين بمسجد ”أبان“ التاريخي، في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الأربعاء، شخصًا مزق نسخًا من القرآن الكريم داخل دورات مياه المسجد.

وذكرت مصادر محلية أن ”المصلين كانوا يعثرون منذ أيام على نسخ من القرآن وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات المسجد، مشيرة إلى أنه وبعد عمليات تتبع ورصد تم القبض على الفاعل“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو قصير أثناء القبض على المتهم وهو يتلقى ضربات ولكمات من المصلين عقب القبض عليه.

وبينما لم يصرح أي مصدر أمني رسمي بشأن الواقعة حتى الآن، رجحت المصادر أن يكون المقبوض عليه يمتهن السحر والشعوذة.