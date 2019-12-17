طفل مصاب بمتلازمة داون وجه إعلاني لـ“أمازون“

وُلد الطفل ريو البالغ من العمر 22 شهرًا مصابًا بمتلازمة داون، ومشاكل في التنفس، ومجموعة كاملة من الحالات الصحية الأخرى التي أبقته في المستشفى لمدة 45 ليلة.

وفي ذلك الوقت، كان عليه أن يقوم بعملية جراحية حيث كانت أمعاؤه مثقوبة، ووجد مستشفى بريستول للأطفال أن القصبة الهوائية لدى الطفل ريو كانت تضغط بشدة على أوعية القلب، وكان لديه ملليمتران للتنفس من خلالها.

وعلى الرغم من بداية قدومه الصعب إلى العالم، ففي وقت سابق من العام، وقع الطفل مع شركة Zebedee Management، وهي وكالة متخصصة في النماذج المختلفة، وأصبح يعمل مع عمالقة الموضة مثل بريمارك.

ومرة أخرى بفضل ابتسامته الساحرة، أصبح الطفل ريو الآن نموذجًا لعلامة تجارية ضخمة أخرى: أمازون، لأول مرة، أو لكي تكون أكثر تحديدًا، فإنه وجه إعلني لـ Amazon Smile – وهو المستعرض الخيري للسوق عبر الإنترنت، والذي يتبرع بنسبة 0.5٪ من صافي سعر الشراء (باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإرجاع ورسوم الشحن) إلى المؤسسة الخيرية التي اختارتها.

وبالنسبة إلى ريو، فإن تلك المؤسسة الخيرية التي تم اختيارها هي مؤسسة مستشفى بريستول الخيرية الكبرى والتي تضم فروعًا خيريّة أخرى مثل مؤسسة والاس وجروميت للأطفال.

ويقول والده أنتوني لموقع Metro. co. uk: ”كل هذا يمثل نفسًا من الهواء النقي لأننا اعتقدنا بصدق أنه الأسوأ عندما قيل لنا أولًا، ونحن نفتح الباب أمام كثيرين آخرين مثله لإظهار أنه يمكنك إحداث تغيير!“.

وأضافت والدته كيمبرلي: ”نحن فخورون تمامًا بريو، إنه لأمر رائع أن نرى الأطفال ذوي الإعاقة يتم تمثيلهم في الإعلانات السائدة الضخمة مثل كل الآباء والأمهات، نريد فقط أن يكون ريو سعيدًا ويشعر بالاندماج وسنواصل الدعوة إليه، نأمل أن يساعد ريو في إظهار الأطفال الآخرين، فإن جميع الأطفال جميلون ويمكنهم تحقيق أشياء مذهلة.