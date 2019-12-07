 فيديو مؤثر لشاب سعودي مصاب بمتلازمة داون عند قبر أبيه يجذب تعاطفًا واسعًا‎ – إرم نيوز‬‎

فيديو مؤثر لشاب سعودي مصاب بمتلازمة داون عند قبر أبيه يجذب تعاطفًا واسعًا‎

فيديو مؤثر لشاب سعودي مصاب بمتلازمة داون عند قبر أبيه يجذب تعاطفًا واسعًا‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

حقق مقطع فيديو مؤثر لشاب سعودي من المصابين بمتلازمة داون آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة تعاطف واسعة مع الابن الحزين وهو جالس عند قبر والده.

ويظهر في الفيديو الشاب مرتديًا زيًا سعوديًا تقليديًا ويجلس على التراب عند قبر والده، بينما يقوم بتوجيه رسالة مؤثرة وثّقها هو بنفسه عبر الفيديو.

وخلال الفيديو، يتحدث الشاب بكلام يصعب فهمه كله، حيث يخاطب والده ويعده بالدعاء له وتسمية ابنه فيما لو رزق بولد على اسم والده الراحل.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن الشاب يدعى خالد محمد النودلي، وإن والده الراحل هو قائد نادي الرائد السابق، الذي يمثل مدينة بريدة في منطقة القصيم.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وسط سيل من الدعوات للوالد الراحل والابن البار.

ولم يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل استضاف ملتقى ثقافي واجتماعي محلي في القصيم الشاب خالد، وتم تكريمه على وفائه لوالده.

يشار إلى أن خالد تزوج في وقت سابق من العام الجاري.

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