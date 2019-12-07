فيديو مؤثر لشاب سعودي مصاب بمتلازمة داون عند قبر أبيه يجذب تعاطفًا واسعًا‎

حقق مقطع فيديو مؤثر لشاب سعودي من المصابين بمتلازمة داون آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة تعاطف واسعة مع الابن الحزين وهو جالس عند قبر والده.

ويظهر في الفيديو الشاب مرتديًا زيًا سعوديًا تقليديًا ويجلس على التراب عند قبر والده، بينما يقوم بتوجيه رسالة مؤثرة وثّقها هو بنفسه عبر الفيديو.

#مشهد_قطّع_قلبي

ابن بار من ذوي الاحتياجات الخاصة وقف على قبر أبيه يدعو له بصعوبه شديدة ودموعه تغالبه ويخبره عن أمه وبأنه سيسمّي ولده ”محمد“ عليه.

أدعوا لأبيه وادعوا له

????يا ربّ ارحم والده وصبّر هذا الابن واجمعه بأبيه بجنة المأوى pic.twitter.com/isOZZsmBPH — حمد القاضي (@halkadi) December 5, 2019

وخلال الفيديو، يتحدث الشاب بكلام يصعب فهمه كله، حيث يخاطب والده ويعده بالدعاء له وتسمية ابنه فيما لو رزق بولد على اسم والده الراحل.

نحمدالله على نعمة العقيدة ونعمة بر الأبناء لوالديهم ، حتى ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهذا يدل على تربيتهم و احتوائهم في هذا المجتمع المترابط … فهذا خالد نجل الكابتن محمد النودلي رحمه الله نموذج مشرف لهذه المخرجات رحم الله من رباه إن في ذلك لذكرى pic.twitter.com/rMhvLH0Pv3 — ثلوثية أحمد التويجري (@thlothia) December 1, 2019

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن الشاب يدعى خالد محمد النودلي، وإن والده الراحل هو قائد نادي الرائد السابق، الذي يمثل مدينة بريدة في منطقة القصيم.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وسط سيل من الدعوات للوالد الراحل والابن البار.

أحباب الله #متلازمة_داون ❤️????

قلوبٌ صادقةٌ رحيمة ونفوسٌ طاهرةٌ مخلصة

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????البطل خالد بن محمد النودلي

على قبر والده يعلمنا ”فن من دروس الحياة“ pic.twitter.com/vA0S1ozuMu — أبو شيهانة (@eyass4u) December 1, 2019

ولم يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل استضاف ملتقى ثقافي واجتماعي محلي في القصيم الشاب خالد، وتم تكريمه على وفائه لوالده.

الثلوثية تكرم خالد بن محمد النودلي احد أبناء #متلازمة_داون وذلك بعد مقطع عفوي له لقي انتشار وتعاطف واسع داخل وخارج المملكه ????رصد للأمسية وتكريم النودلي https://t.co/BxXkILE6F3 pic.twitter.com/CJpwZ7ILGh — ثلوثية أحمد التويجري (@thlothia) December 3, 2019

يشار إلى أن خالد تزوج في وقت سابق من العام الجاري.