حفل زفاف إماراتي يحظى بشهرة واسعة تعدت حدود الخليج… والسبب

حظي حفل زفاف لعروسين في الإمارات، بشهرة واسعة تجاوزت حدود البلد الخليجي، بعد أن قدم آلاف المدونين من مختلف الدول العربية، تهانيهم للزوجين وإشادتهم بدور والد العروس في الحفل.

وأقيم حفل الزفاف في منزل العروس بدلًا من صالة أفراح في أحد الفنادق الفارهة كما كان مقررًا حيث بادر والد العروس لتخفيف الأعباء المالية عن الزوج الجديد، الذي كان سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك لأجل ذلك الحفل فيما لو أقيم في الفندق.

وكشف والد العروس، ويدعى بن مهاه المزروعي، عن تفاصيل حفل الزفاف عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إذ نشرة صورة لمنزله وقد تم تزيين واجهته الخارجية بالإضاءة قبل توجيه الدعوات للأقارب والأصدقاء إلى عنوان المنزل.

وقال المزروعي ”زواج ابنتي: سألني العريس: اين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج؟ قلت: ما التكلفة المالية المرصودة؟ وهل هناك ترتب قرض بنكي؟ قال نعم: قلت: أعد القرض للبنك وعمل حفلتك ببيت العروس ونتهينا“.

وأضاف والد العروس أن زوج ابنته سأله قائلًا ”لماذا يا عمي قلت: أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الابتسام“.

وانهالت آلاف الردود على تغريدة المزروعي بينما تناقلها عشرات الآلاف وسط إشادات واسعة بتصرف الأب الذي كسر التقاليد المتبعة في إقامة حفلات زواج باهظة يعاني منها المقبلون على الزواج في دول الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.

والله انك عملت الصح ليتهم يتعلمون

لكن يقلك امنعنا من الكلام و الردى

وما دروا انه الكلام جاي جاي لو تاكلهم ذهب — القحم (@gaham7575) December 15, 2019

نحتاج مثل هذه النماذج للاقتداء بها في المجتمع ليس من الضروري أن تكون الأعراس مكلفه جدا لارضاء المدعوين بالامكان الترتيب بأبسط الامكانيات وبدون قروض وأكرر ياليت إلغاء حفلات الخطوبه وعقد القران الباذخه ليس لها اي دواعي تذكر وحتى لايقال ابدي بنفسج نحن فعلا لانقيمها والحمدلله. — Ruwaya Al Samahi (@R_Samahi) December 15, 2019

هذا هو اب الحقيقي الي ما يمه مظاهر . كل همه سعادات بنته . بارك الله لكما و بارك عليكما و جمع بينكما ب خير ????????❤️ — tima???????????? (@tima76034929) December 15, 2019

ويقول مغردون إماراتيون وسعوديون وعرب يمثلون العديد من الدول، إن مبادرة الأب تستحق تسليط الضوء عليها علها تساهم في نشر ثقافة جديدة لحفلات الزواج بعيدةً عن التكاليف الباهظة.

ما شاء الله تبارك الله … نموذج واعي ونحن بحاجة الى هذه النماذج التي تفكر في المستقبل وتبني العائلة على أساس صلب تحفها السعادة وبدون ضغوط ❤️ — عبداللطيف الحربي (@abdooooh) December 15, 2019

كفو ! الله يبارك فيك و يبارك فيهم و يهنيهم ويفرحهم. — حسن سجواني ???????? Hassan Sajwani (@HSajwanization) December 15, 2019

يعل ربي يسعدهم ويبارك فيهم وعليهم ويرزقهم الذرية الصالحة وبارك الله فيك وعليك وفي عيالك وذريتك انت اللي تستحق جائزة أبوظبي — سيف بن عبدالله???????? (@saifabdulla87) December 15, 2019

وحاول المزروعي مجاراة المعجبين بتصرفه مه عريس ابنته، ورد على عدد منهم، قبل أن يتوقف من تحول العرس لحديث المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

يا مرحبا يا ام خالد .. الحقيقة اني ابحث عن سعادتهم وليس توريطهم لإرضاء الاخرين .. وبعدين المنزل كبييير جدا بقاعاته وجلساته والكلافة مرفوعة .. ويرقص لي يبا يرقص .. هامتني القطوة وين يا تنخش ???????????????????????????? — بن مهاه المزروعي (@Binmaha) December 15, 2019

الله يرحم أمها، الوالدة ، زوجتي ، أم العيال، التي توفاها الله في 14/02/2002 — بن مهاه المزروعي (@Binmaha) December 15, 2019

ولايزال الكثير من المقبلين على الزواج في الإمارات وباقي دول الخليج، يواجهون التكاليف الباهظة قبل الوصول لعش الزوجية رغم الجهود الرسمية والمؤسسات والجمعيات الأهلية لحث العائلات على التخلي عن تلك التقاليد.