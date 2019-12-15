 حفل زفاف إماراتي يحظى بشهرة واسعة تعدت حدود الخليج… والسبب – إرم نيوز‬‎

حفل زفاف إماراتي يحظى بشهرة واسعة تعدت حدود الخليج… والسبب

حفل زفاف إماراتي يحظى بشهرة واسعة تعدت حدود الخليج… والسبب

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

حظي حفل زفاف لعروسين في الإمارات، بشهرة واسعة تجاوزت حدود البلد الخليجي، بعد أن قدم آلاف المدونين من مختلف الدول العربية، تهانيهم للزوجين وإشادتهم بدور والد العروس في الحفل.

وأقيم حفل الزفاف في منزل العروس بدلًا من صالة أفراح في أحد الفنادق الفارهة كما كان مقررًا حيث بادر والد العروس لتخفيف الأعباء المالية عن الزوج الجديد، الذي كان سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك لأجل ذلك الحفل فيما لو أقيم في الفندق.

وكشف والد العروس، ويدعى بن مهاه المزروعي، عن تفاصيل حفل الزفاف عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إذ نشرة صورة لمنزله وقد تم تزيين واجهته الخارجية بالإضاءة قبل توجيه الدعوات للأقارب والأصدقاء إلى عنوان المنزل.

وقال المزروعي ”زواج ابنتي: سألني العريس: اين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج؟ قلت: ما التكلفة المالية المرصودة؟ وهل هناك ترتب قرض بنكي؟ قال نعم: قلت: أعد القرض للبنك وعمل حفلتك ببيت العروس ونتهينا“.

وأضاف والد العروس أن زوج ابنته سأله قائلًا ”لماذا يا عمي قلت: أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الابتسام“.

وانهالت آلاف الردود على تغريدة المزروعي بينما تناقلها عشرات الآلاف وسط إشادات واسعة بتصرف الأب الذي كسر التقاليد المتبعة في إقامة حفلات زواج باهظة يعاني منها المقبلون على الزواج في دول الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.

ويقول مغردون إماراتيون وسعوديون وعرب يمثلون العديد من الدول، إن مبادرة الأب تستحق تسليط الضوء عليها علها تساهم في نشر ثقافة جديدة لحفلات الزواج بعيدةً عن التكاليف الباهظة.

وحاول المزروعي مجاراة المعجبين بتصرفه مه عريس ابنته، ورد على عدد منهم، قبل أن يتوقف من تحول العرس لحديث المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولايزال الكثير من المقبلين على الزواج في الإمارات وباقي دول الخليج، يواجهون التكاليف الباهظة قبل الوصول لعش الزوجية رغم الجهود الرسمية والمؤسسات والجمعيات الأهلية لحث العائلات على التخلي عن تلك التقاليد.

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