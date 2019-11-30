وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية بولاية أريزونا الأمريكية

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توفي طفلان وفقد ثالث في ولاية أريزونا الأمريكية السبت بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس. واجتاحت العاصفة مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام. وذكر مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي…