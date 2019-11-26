حبس سياسي إيطالي وصف مغربيًا بـ“الحثالة“

قضت محكمة بمدينة “فيرتشيلي” الإيطالية ، بالسجن 8 أشهر وغرامة قدرها 600 يورو، في حق السياسي اليميني ”جيامبيرو بورزوني“ ، الذي نعت مسعفًا بـ“المغربي الحثالة“ .

وأصدر القضاء حكمه بعدما ثبت له حدوث الفعل العنصري ، بناء على تسجيل للحوار الذي دار بين الطرفين ليلة 19/20 ديسمبر 2017.

وبهذا عادت إلى الواجهة ،الواقعة التي أثارت الكثير من الجدل في إيطاليا وقتها ، عندما حضر المسعف المنحدر من أصول مغربية رفقة طاقم من الصليب الأحمر، لنجدة والد السياسي المنتمي لحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف.

فحاول هذا الأخير التدخل في عمل المسعفين وهو الأمر الذي رفضه المغربي، فكانت ردة فعل السياسي أن وجه له عبارة (ماروكينو ديميردا) ”مغربي حثالة“.

ولقي رجل الإسعاف دعمًا كبيرًا من منظمة الصليب الأحمر التي يعمل معها، كما سانده سياسيون خصوصًا أعضاء الحزب الديمقراطي ،إضافة إلى عدد كبير من المواطنين العاديين و المدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا، حتى أن ”ماثيو سالفيني“ زعيم حزب رابطة الشمال المعادية للأجانب ،اضطر لإقالة ”جيامبيرو بورزوني“ من منصب السكرتير العام للحزب في“فيرتشيلي” ، رغم أنه يمثله في المجلس البلدي أيضًا.