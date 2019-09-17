نتنياهو يبدأ اتصالات مع الأحزاب اليمينية للتوصية بتكليفه بتشكيل الحكومة

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، اتصالات مع الأحزاب اليمينية في إسرائيل؛ للتوصية باختياره لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وظهور نتائج أولية حول نتائجها.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن نتنياهو بدأ يجري مشاورات مع الأحزاب اليمينية؛ لتزكيته لدى الرئيس الإسرائيلي وتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال موقع 0404 الإسرائيلي، ”تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، مع زعيم حزب ”اليمين الجديد“ نفتالي بينيت، واتفقا على التعاون الوثيق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأضاف الموقع، أن نتنياهو اتصل برئيس حزب ”يهودوه توراة“ موشيه جافني، الذي أكد أن حزبه سيوصي لرئيس الدولة باختياره لتشكيل الحكومة.

من جانبه، قال عضو حزب الليكود، إسرائيل كاتس، إن بنيامين نتنياهو كان وما زال مرشح الليكود الوحيد لرئاسة الوزراء، لتشكيل حكومة مستقرة تقود إسرائيل.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تقاربًا في الأصوات التي حصل عليها حزبا الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب ”كحول لفان“ الذي يتزعمه بيني غانتس، مع تقدم طفيف للأخير، فيما ستظل عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرتبطة بإمكانية التحالف مع زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان.