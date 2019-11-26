مصر.. ضوابط جديدة لـ“مكياج المعلمات“ وألوان زي المعلمين في المدارس

كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم في مصر، عن سعي الوزارة لوضع ضوابط جديدة خلال الفترة المقبلة لتنظيم المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات داخل المدارس، وذلك عبر كتاب دوري يتم إعداده حالياً للالتزام به من قبل العاملين بالوزارة.

وقال نائب الوزير لشؤون المعلمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج“رأي عام“ على فضائية ”تن“ مساء الاثنين، إن الكتاب الدوري يوضح الملابس المسموح بارتدائها من قبل المعلمين داخل المدارس، ووضع شروط الزي والألوان المقبول ارتداؤها، والألوان المرفوضة أيضاً، كذلك المكياج بالنسبة للمعلمات-بحسب قوله.

وذكر عمر في تصريحاته أن الشروط لا تعني وجود زي موحد كما تم تطبيقه في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الماضية بقرار المحافظ، بالرغم من كونها تجربة فريدة وحظيت بإشادة الكثيرين، قائلاً ”هناك زي مفضل في صعيد مصر، أو سيناء مثلاً“.

واستكمل نائب الوزير بأن المعلمين قدوة ومثل أعلى، وبالتالي يجب ظهورهم بالشكل اللائق، دون فرض زي موحد، لكننا نحاول تنظيم الزي مثل المؤسسات والبنوك والمدارس الدولية والتجريبية، ونتمنى تعميم الأمر في مصر كلها“.

ورداً على استخدام المعلمات للمكياج، قال نائب الوزير ”من غير المقبول وضع المكياج بشكل مبالغ فيه، وهناك أعمار معينة مثل المرحلة الثانوية تتطلب تنظيم الأمور، سواء بالاحتشام، ورفض الملابس القصيرة، وتجربة المدارس اليابانية نجحت فيها التجربة، ورأينا نجاح التجربة“.

وعن تفسير الأمر بأنه اعتداء على الحرية الشخصية، قال عمر ”الحرية الشخصية بعد الدراسة والخروج من مكان العمل، وهناك قواعد منظمة أثناء العمل“.