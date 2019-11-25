 مصرع معتمر أفغاني إثر سقوطه من قمة غار حراء في مكة المكرمة – إرم نيوز‬‎

مصرع معتمر أفغاني إثر سقوطه من قمة غار حراء في مكة المكرمة

مصرع معتمر أفغاني إثر سقوطه من قمة غار حراء في مكة المكرمة

المصدر: فريق التحرير

لقي معتمر أفغاني اليوم الاثنين؛ مصرعه عقب سقوطه أثناء نزوله من قمة جبل غار حراء، في مكة المكرمة بالسعودية.

وقال مصدر أمني؛ إن ”الأجهزة المختصة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط معتمر في العقد السادس من العمر أثناء نزوله من غار حراء؛ ما أدى إلى مصرعه“.

وأضاف المصدر؛ أنه و“بعد الكشف على جثة المعتمر تبين أنه يحمل الجنسية الأفغانية“، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساته.

وأكد المصدر الامني؛ أنه تم إنزال المتوفي من موقع سقوطه حيث تولت شرطة المعابدة ملف الحادث بحكم الاختصاص،  بحسب ما ذكر موقع ”سبق“المحلي.

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