توقعات ببيعها بسعر خيالي.. عرض سيارة تحمل اسم 2030 في مزاد بالسعودية(صور وفيديو)

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن وجود سيارة فارهة تحمل اسم ”2030“ سيتم بيعها في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بتحقيقها لسعر بيع خيالي.

ونشر المسؤول الحكومي عبر ”تويتر“، مقطع فيديو للسيارة وهي مغلفة بالكامل، مبيناً أن اسمها هو ”2030“، في إشارة إلى خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وقال آل الشيخ في تغريدته ”سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لاحد يقول مالقيت تذكره … احجز من الان“.

سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لاحد يقول مالقيت تذكره … احجز من الان ???? https://t.co/HnfXUaJpVR pic.twitter.com/aUjdlgXdJs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

ولفتت السيارة الجديدة الأنظار إليها حتى من دون معرفة الشركة المصنعة لها أو سنة صنعها أو أي من مواصفاتها، فيما يبدو أن مؤشر على تصدرها لقائمة السيارة المباعة في المعرض من حيث القيمة.

ويستهدف معرض السيارات الأول من نوعه في السعودية، هواة السيارات المعدلة والكلاسيكية والنادرة، حيث سيتم عرض 1200 سيارة تحمل تلك المواصفات.

وسيتاح للراغبين شراء أي من السيارات وتسجيلها في المعرض مباشرة، والذي سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ويقام المعرض في منطقة الجنادرية، حيث تم إعداد مضمار للسيارات ومدرج للجمهور ومواقع للعرض بحيث يتاح للزوار التقاط الصور مع السيارات التي سيتم بيعها في المعرض.