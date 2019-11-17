بعد موافقة محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يزف مفاجأة خاصة لجمهور ”موسم الرياض“

كشف المستشار تُركي آل لشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة للمرة الأولى لجمهور ”موسم الرياض“ المقام حاليًا في المملكة، موضحًا أنه سيتاح لهم عدد من السيارات النادرة والكلاسيكية المعدلة.

وأوضح ”آل الشيخ“ أنه حصل على موافقة سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في ”موسم الرياض“.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”‏بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد“.

بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي … ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة … اشكر مولاي وسيدي ولي العهد ???????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

وتفاعل المغردون مع منشور تركي آل الشيخ، خاصًة أنه يأتي استكمالًا للمفاجآت التي يشهدها ”موسم الرياض“ على صعيد المعارض الترفيهية ومنها ”معرض الصقور“ وأيضًا الحفلات الغنائية.

وحرص تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى على الترويج لحفل الفنان المصري محمد رمضان، الذي يغني لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث يقام حفله الغنائي بالتزامن مع اليوم الأول لانطلاق معرض الرياض للسيارات والذي يقام في منطقة الجنادرية بالرياض.

ووصف تركي آل الشيخ، الفنان محمد رمضان بـ“النمبر وان“ فقالت في تغريدته: ”محمد رمضان يغني لنا في أول أيام معرض الرياض للسيارات، لا تفوتكم حفلة النمبر وان“.

محمد رمضان يغني لنا في أول أيام #معرض_الرياض_للسيارات ????

لا تفوتكم حفلة النمبر ون ????https://t.co/od6qF2AXZe#موسم_الرياض pic.twitter.com/hGk9OBdKxT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

يُذكر أن عدد زوار ”موسم الرياض“ قد وصل قبل يومين إلى 6.5 مليون زائر حسبما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج، وتصل مدته إلى 70 يومًا بدأت في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.