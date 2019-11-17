 بعد موافقة محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يزف مفاجأة خاصة لجمهور ”موسم الرياض“ – إرم نيوز‬‎

بعد موافقة محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يزف مفاجأة خاصة لجمهور ”موسم الرياض“

بعد موافقة محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يزف مفاجأة خاصة لجمهور ”موسم الرياض“

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

كشف المستشار تُركي آل لشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة للمرة الأولى لجمهور ”موسم الرياض“ المقام حاليًا في المملكة، موضحًا أنه سيتاح لهم عدد من السيارات النادرة والكلاسيكية المعدلة.

وأوضح ”آل الشيخ“ أنه حصل على موافقة سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في ”موسم الرياض“.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”‏بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد“.

وتفاعل المغردون مع منشور تركي آل الشيخ، خاصًة أنه يأتي استكمالًا للمفاجآت التي يشهدها ”موسم الرياض“ على صعيد المعارض الترفيهية ومنها ”معرض الصقور“ وأيضًا الحفلات الغنائية.

وحرص تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى على الترويج لحفل الفنان المصري محمد رمضان، الذي يغني لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث يقام حفله الغنائي بالتزامن مع اليوم الأول لانطلاق معرض الرياض للسيارات والذي يقام في منطقة الجنادرية بالرياض.

ووصف تركي آل الشيخ، الفنان محمد رمضان بـ“النمبر وان“ فقالت في تغريدته: ”محمد رمضان يغني لنا في أول أيام معرض الرياض للسيارات، لا تفوتكم حفلة النمبر وان“.

يُذكر أن عدد زوار ”موسم الرياض“ قد وصل قبل يومين إلى 6.5 مليون زائر حسبما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج، وتصل مدته إلى 70 يومًا بدأت في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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