تُركي آل الشيخ يكرم الأمير بدر بن عبدالمحسن بتمثال من الذهب في موسم الرياض (فيديو وصور)

كرّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الأمير الشاعر السعودي بدر بن عبدالمحسن، وذلك خلال ”ليلة بدر بن عبدالمحسن“ والتي ترفع شعار ”نصف قرن والبدر مكتمل“، المقامة ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

ومنح تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، تمثالًا من الذهب الخالص يحمل شكله، وكان رد فعل سمو الأمير السعودي في غاية السعادة، حيث قال: ”الله يطول عمرك هذا أول تمثال يسوى لي“.

وقال تركي آل الشيخ، عقب التكريم الذي عرضته قناة Mbc1 على الهواء مباشرة، إنه وكل الحضور يتشرفون بتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن، ووجوده معهم، واصفًا ليلى تكريمه بأنها ليلة من ألف ليلة وليلة.

وأضاف تركي آل الشيخ: ”هذا شيء بسيط من هيئة الترفيه وما قدرنا نجيب شيء مقاسه من الذهب الخالص بس ميزانيتنا ما تسمح فإحنا جبنا شيء بسيط لا يوفيه حقه وهذا كله من الذهب الخالص“.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ ⁦@Turki_alalshikh⁩ يكرم الأمير الشاعر ⁦@albadr⁩ في #ليلة_بدر_بن_عبدالمحسن بـ #موسم_الرياض ، ويطلق على مسرح جامعة الأميرة نورة "مسرح البدر" ????❤???? ⁦pic.twitter.com/3jLdrhfQHG — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 12, 2019

وتابع: ”كل المكان اللي إنتوا شايفينه ده مصمم له، واللي قدمه على مدار 60 سنة في مجال الشعر الواحد يحس إنه قزم وصغير في مجال الشعر وهو واقف جنب بدر بن عبدالمحسن، واسمحولي وبعد الاستئذان منه إننا نستمر نسمي هذا المسرح في جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر وهذا شيء بسيط وأنا متشرف وكل الموجودين متشرفين بوجودك“.

وكان رد فعل الأمير بدر بن عبدالمحسن، هو الموافقة على ما طلبه تركي آل الشيخ، مضيفًا: ”أنا بستعير منك شيء أبو ناصر الأخ الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ لك صادق الحبة وكافي وهذه كلمتك أنت“.

وأحيا فنان العرب محمد عبده ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغنى له الكثير من قصائده عزفًا على العود، وطلب الأمير السعودي من محمد عبده أن يؤدي أغنيته المحببة إلى قلبه وحملت عنوان ”مجنونها“ مضيفًا أنه يحبها كلامًا ولحنًا ولبى محمد عبده طلبه على الفور.

"مجنونها"..

الأغنية التي يحبها البدر وطلبها من محمد عبده#ليلة_بدر_بن_عبدالمحسن pic.twitter.com/sy0z6KX7I3 — MBC1 (@mbc1) November 12, 2019

وتجمع محمد عبده والأمير بدر بن عبدالمحسن مسيرة طويلة من العمل الفني، وبدأ فنان العرب الاحتفالية بأداء قصيدة ”يا مركب الهند“ وهي أول تعاون فني مع البدر.

فنان العرب يعزف على العود "يا مركب الهند".. أول تعاون فني مع البدر#ليلة_بدر_بن_عبدالمحسن pic.twitter.com/Jg9KVkvQqm — MBC1 (@mbc1) November 12, 2019

وتفاعل رواد موقع ”تويتر“ مع العزف الراقي الذي حمل معاني الوطنية والإباء، مؤكدين أن الحفل بدأ بسلام ويمتلئ بالفن الراقي الخالد الذي يعشقونه وسط حالة من الود والمحبة من الجمهور للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.

يُذكر أن الأمير بدر بن عبدالمحسن يحمل لقب ”مهندس الكلمة“ حيث يطغى على الحفل سحر وجمال الأغنية على مدار ثلاث ساعات ويتولى إحياؤها محمد عبده راشد الفارس، طلال سلامة، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، راشد الماجد، عبد الرب إدريس، عبادي الجوهر.