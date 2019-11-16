الأردن .. اكتشاف مغارة أثرية في إربد من العصر الطباشيري الأعلى

أعلن باحث الآثار الأردني الدكتور والعضو في الاتحاد العالمي لمستكشفي الكهوف الأثرية أحمد ملاعبة، عن اكتشافه كهفًا أثريًا يعود لأواخر العصر الطباشيري، أي قبل ما بين 40،000 و10،000 سنة مضت.

وقال ملاعبة، إنه عثر على الكهف أثناء تنقيبه وسط الحفر الصغيرة في الأراضي النائية بمحافظة إربد شمال الأردن، والتي لا يتجاوز قطرها 40 سم، مبينًا أنه بعد الدخول من المدخل الصغير لإحدى الحفر، ظهرت المغارة بمساحة وارتفاع كبيرين.

وشرح في حديثه مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المغارة تعد من نوع كهوف ”كارلسباد“ الشهيرة في الولايات المتحدة، وتحتوي جيولوجيًا على تشكلات مختلفة للأحجار والصخور الجيرية وبألوان مميزة وفريدة، والتي تعود للعصر الطباشيري الأعلى، حيث تشكلت بفعل الإذابة بالماء المشبع بأيون الهيدروجين مع بعض الغازات الأخرى مثل الميثان.

ولفت ملاعبة إلى أن المغارة طبيعية ولم يعرفها أحد من قبل، حيث حافظ ذلك على جمال طبيعتها بدون عبث أو دمار.

وأوضح أن الكشف عن موقعها سيتم بعد التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تأمينها والحفاظ على معالمها الطبيعية والجميلة، كي لا تتعرض للدمار، كما حدث مع كهف أثري اكتشف في وقت سابق.

ودعا ملاعبة وزارة السياحة والآثار إلى تبني المغارة في خارطة السياحة الأردنية، بحيث تصبح نقطة جذب سياحي، وذلك ضمن السياحة البيئية والجيولوجية والتعليمية بالمستقبل.