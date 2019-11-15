الداعية السعودي عبدالله المطلق يحث مواطنيه على الاكتتاب بأرامكو

حث الداعية السعودي البارز، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، مواطنيه على الاكتتاب في شركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو).

وأعلنت ”أرامكو“ عن طرحها الأولي يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية ليتاح للأفراد تملكها في خطوة غير مسبوقة رافقها الكثير من النقاش المحلي.

وقال الداعية المطلق، وهو مستشار في الديوان الملكي، وعضو هيئة كبار العلماء، -أرفع هيئة دينية في السعودية- إن الاكتتاب جائز في ”أرامكو“ لأنها ”شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع وليس فيها ربا“.

وكان المطلق يجيب على أحد الأسئلة في برنامج ”استديو الجمعة“ الذي تبثه إذاعة ”نداء الإسلام“ المحلية، عندما قال ”إن (أرامكو) من أعمدة الاقتصاد الوطني في السعودية والمشاركة فيها حلال“.

واختتم الشيخ الذي يمثل المؤسسة الدينية الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، حديثه بالقول إن المشاركة في الاكتتاب ”طيبة“، وحتى ”نحن المشايخ بنشارك“.

وأثار إعلان ”أرامكو“ عن طرحها الأولي صدى واسعًا تجاوز حدود المملكة بالنظر لكونه أكبر اكتتاب عام في تاريخ العالم، إذ تعد الشركة مسؤولة عن استخراج وتكرير وبيع النفط في أكبر بلدان التصدير في العالم، والتي تمتلك أكبر احتياطي له أيضًا.

وشارك اقتصاديو المملكة وكتابها في النقاشات الاقتصادية الواسعة حول الاكتتاب العام وجدواه بالنسبة للمكتتبين، بعدما أفردت وسائل الإعلام المحلية والعالمية مساحات واسعة للحديث عن الموضوع، فيما جمعت تلك النقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي آلاف السعوديين الباحثين عن توضيح للمصطلحات الاقتصادية المحيطة بالاكتتاب قبل اتخاذ قرارات شراء أسهم في ”أرامكو“.

يذكر أن السعودية تسعى من خلال الطرح الأولي لشركة ”أرامكو“، جمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في قطاعات غير قطاع الطاقة، فيما تتباين آراء الاقتصاديين حول جدوى الاكتتاب ونسب الأرباح المتوقعة وقيم الأسهم في المستقبل.