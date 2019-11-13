”أرامكو“ السعودية تعتزم توريد الغاز المسال إلى بنغلادش

قال مسؤولون لـ“رويترز“ إن شركة الطاقة الحكومية السعودية ”أرامكو“ تعتزم توريد غاز طبيعي مسال إلى بنغلادش في إطار اتفاق مؤقت قيمته 3 مليارات دولار جرى توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول.

ووقعت ”أكوا باور“ و“أرامكو“ السعودية اتفاقًا مع مجلس تنمية الكهرباء في بنغلادش، لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 3600 ميغاوات ومرفأ في بنغلادش.

وقد يجري بناء محطة الكهرباء والمرفأ البري لإعادة التغويز في منطقة موهشخالي في كوكس بازار أو في موقع بديل، حيث إن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقال سلمان فضل الرحمن، المستشار الاستثماري لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة: ”ستورد أرامكو الغاز الطبيعي المسال بالفعل… بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال“.

وأضاف المستشار المطلع على نحو وثيق على مقترحات الاستثمار السعودي ”ستبني أكوا محطة الكهرباء لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء“.

وتربط الرياض ودكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل، حيث إن السعودية هي أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية الشديدة الأهمية لبنغلادش.

وتعمقت العلاقات في الأعوام القليلة الماضية، حيث أبرم البلدان اتفاقًا في مجال الدفاع في فبراير/ شباط.

وفي مارس/ آذار، وقع وفد استثماري سعودي مجموعة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصبح بنغلادش من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا، جنبًا إلى جنب مع باكستان والهند، نظرًا لتراجع إمدادات الغاز المحلية.

وتستورد مؤسسة بترول بنغلادش المملوكة للحكومة 700 ألف طن من الخام العربي الخفيف من ”أرامكو“ سنويًا لمصفاتها الوحيدة.

وتعتزم ”أرامكو“، أكبر شركة نفط في العالم، أن تصبح موردًا عالميًا كبيرًا للغاز الطبيعي المسال.