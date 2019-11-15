انهيار أرضي يبتلع 10 سيارات في الجزائر العاصمة (صور وفيديو)

تسبب انهيار طريق عام بمدينة ”بولوغين“ وسط الجزائر العاصمة، ليل الجمعة/السبت، في ردم نحو 10 سيارات كانت مركونة بالمسلك المؤدي إلى كنيسة ”السيدة الأفريقية“.

وأعلنت السلطات حالة طوارئ لتجنب وقوع خسائر بشرية أو مادية أخرى، فيما شرعت قوات الأمن والدفاع المدني بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة، وسط دعوات إلى توخي الحذر وخصوصاً في ظل تقلبات أحوال الطقس وتساقط الأمطار.

وقال رئيس بلدية بولوغين بالعاصمة، توفيق لوكال، إن وضعية المباني العتيقة صعبة رغم مشاريع حكومية لترميم العمارات السكنية وتهيئة الطرقات، ولكن الوضع أحيانا يتعقد بسبب الملكيات الخاصة.

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وذكر المسؤول ذاته في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”مصالح البلدية تلقت قبل أشهر شكاوى مواطنين تحذر من خطورة التشققات والانهيارات، وحينها تم تكليف لجنة تحقيق بمعاينة الوضع ميدانيا“.

ونبّه رئيس البلدية إلى أن ”لجنة التحقيق قررت مراسلة مديرية الأشغال العامة، وتسييج موقع الخطر، لكن السكان تعدوا عليه، حتى وقعت الكارثة، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل وفيات“.