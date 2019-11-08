آثار الرسول تعرض لأول مرة في المغرب بمناسبة عيد المولد‎ الشريف(فيديو)

وصلت يوم الجمعة إلى مطار مدينة وجدة شرق المغرب ، آثار تخص الرسول محمد عليه الصلاة و السلام ، حملها وفد خاص من الهند بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها عرض آثار نبوية بالمغرب.

وسيتم نقل تلك الآثار إلى مدينة بركان المجاورة ، لعرضها في رواق خاص بقر الزاوية القادرية البودشيشية التي تنظم هذا العام الدورة 14 لملتقاها العالمي حول التصوف.

ويمكن للمريدين و الزوار اكتشاف الآثار المعروضة إلى غاية الليلة الكبرى التي تحييها الزاوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي ، وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 13 بيع الأول موافق 11 نوفمبر الجاري.

ووجد الوفد الهندي في استقباله عددا من مريدي الزاوية ، وبينهم منير القادري بودشيش ،نجل شيخ البودشيشية.

وتهتم كل الزوايا المغربية بإحياء الذكرى النبوية سنويا ، بالصلوات و الأذكار و الأمداح، فيما تتميز مدينة سلا بالقرب من العاصمة الرباط ، بموكب الشموع الذي يجوب الشوارع كل عام احتفالا بالمناسبة .