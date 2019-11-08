المغرب.. عدد الأطفال السجناء يرتفع بنسبة 70% خلال سنتين

بلغ عدد الأطفال المعتقلين في المغرب 1224 طفلًا حتى نهاية العام 2018، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 70 % مقارنة بالعام 2016.

الإحصائيات أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومنظمة اليونسيف، والاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت عن وجود 3300 طفل في وضعية صعبة، تم إيداعهم بمراكز حماية الطفولة خلال العام 2018.

ونشرت هذه المعطيات في إطار استعداد المؤسسات المذكورة لتنظيم لقاء محلي حول الموضوع بالعاصمة الرباط ، ما بين 12 و13 نوفمبر الجاري.

وسينكب المشاركون فيه على صياغة خارطة طريق تضم بدائل يمكن اللجوء إليها فيما يخص الأطفال الذين لديهم نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة، بدل إيداعهم السجون أو المؤسسات المختصة.

وهذا يعكس سعي المغرب للالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي يعتبر طرفًا فيها، فيما يخص صياغة حلول تحل محل العقوبات السالبة لحرية الأطفال.

ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع عدد الأطفال بالسجون ومراكز الرعاية بالمغرب إلى انتشار المخدرات بالمدارس ووسط الأحياء الشعبية، إضافة إلى الظروف الاجتماعية التي تدفع البعض منهم إلى التشرد أو إلى سلوك إجرامي.