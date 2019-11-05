حريق هائل يتسبب في انهيار مصنع بالكامل في مصر (فيديو)

نشب حريق هائل في مصنع للدراجات البخارية في مصر وتسبب في انهيار المصنع بالكامل، وسط جهود ما زالت متواصلة لإطفائه من قبل قوات الحماية المدنية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ30 سيارة إطفاء كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة لمحاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء الإثنين بمصنع الدراجات البخارية، الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.

وأكد بيان صادر عن محافظة القليوبية التي يقع في نطاقها المصنع أن الحريق اندلع بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر ثم امتد إلى مساحة 4200 متر وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال.

و وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق ولا توجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، وما زالت جهود السيطرة على الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.