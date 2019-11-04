بسبب سرقته 1400 جنيه.. مهندس مصري يقتل ابنه

أقدم مهندس زراعي مصري على تقييد نجله وضربه حتى الموت؛ بسبب سرقته 1400 جنيه للعب ”البلاي ستيشن“، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المستشفى، بوصول الطفل ياسين 8 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، متوفى وبه ضربات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم (35 عامًا) هو مهندس زراعي بوزارة الأوقاف، قام بتقييد ابنه من اليدين والقدمين، وعذبه حتى الموت بعد أن تعدى عليه بالضرب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ بسبب سرقته مبلغ 1400 جنيه، وإنفاق الأموال على اللعب في محلات ”البلاي استيشن“.

وتم التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق بها.