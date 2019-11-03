جبران باسيل يعتذر لوالدته بعد ”شتائم بذيئة“ طالتها خلال تظاهرات لبنان

توجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، جبران باسيل، باعتذار إلى والدته، بعد كم الشتائم البذيئة التي طالتها خلال التظاهرات في لبنان.

وقال باسيل في تغريدة على حسابه الموثق في ”تويتر“: ”لأمّي بقول: بعتذر منّك لأنو بسببي طالك الأذى وأنت ما ذنبك بس انتِ يا ماما علّمتيني حبّ لبنان، وانّو كرامتي الشخصيّة مش أهم من كرامة وطني“.

وأضاف باسيل مخاطبًا والدته: ”علّمتيني انّو ما حدا بيقدر يمسّ كرامتك الاّ اذا انت مسّيتها بعمل شائن، انتِ بتعرفي شو ربيّتِي، تحمّلتي كتير بس الوقت كفيل يبيّن الحقيقة“.

وطالت الشتائم والعبارات الساخرة والجرئية التي رددها المتظاهرون في ساحات بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها كل الزعماء السياسيين دون استثناء.

ومن بين الشعارات التي احتلت الصدارة العبارة العامية ”كلهن يعني كلهن“، في إشارة إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية كاملة.

وابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، تتضمّن غالبيتها كلمات بذيئة، إذ نال باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر، الحصة الأكبر من الهتافات والشتائم في مختلف المناطق، حتى أن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحمل خصوم باسيل عليه تفرّده بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيدًا من حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع حزب الله.