الأمطار الغزيرة تقتل 3 أفراد من أسرة واحدة شرق ليبيا

شهدت مدن شرق ليبيا مساء الأحد أمطارا غزيرة تسببت في مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، وقطع بعض الطرق كما احتجزت بعض المواطنين في عدة مناطق.

الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ صباح الأحد بشكل مستمر سجلت أعلى مستوى لها في مثل هذا الوقت من السنة.

وشهدت مدن البيضاء وشحات والقبة ودرنة وبعض المناطق والبلدات المحيطة بها أمطار غزيرة على نحو غير اعتيادي.

ووفق هيئة السلامة المدنية بالجبل الأخضر عبر بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بأن حوالي 10 منازل تضررت بمدينة شحات غير أنه لم تسجل أي حالات أضرار بشرية وفق البيان.

وفي بلدة ”أم الرزم“ شرق درنة وبسبب الأمطار الغزيرة جرفت السيول أسرة بأكملها، ووفق مصدر مقرب من الأسرة في اتصال مع ”إرم نيوز“ أكد بأن السيول تسببت في مقتل امرأة وطفلتين بينما نجا الأب وطفلان آخران ولا تزال عمليات البحث جارية عن طفلة أخرى .

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المدن الليبية تعاني من سوء البنية التحتية ومخططات الشوارع والمباني منذ أكثر من 4 عقود، إضافة إلى انتشار المباني بدون مخططات منذ عام 2011.