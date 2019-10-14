آل الشيخ يتخذ قرارًا جديدًا بشأن ”المسيئين“ له على مواقع التواصل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الاثنين، سحب كافة القضايا المرفوعة في المحاكم ضد كل من أساء له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: ”لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عن ما سلف والمسامح كريم“.

وقوبل قرار آل الشيخ بترحيب كبير من جانب المعلقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تُركي آل الشيخ، تلقى الكثير من الإساءات من جانب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ أن كان مالكًا لنادي بيراميدز المصري قبل أن يقرر بيعه ويستثمر في الأندية الأوروبية من خلال شراء نادي ”ألميريا“ الإسباني.