شاهد ماذا قال تركي آل الشيخ لملكة جمال لبنان (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتضب ظهر خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وهو يخاطب ملكة جمال لبنان أنابيلا هلال.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو من حوار قصير بين ”آل الشيخ“ و“أنابيلا“، خلال حفل منتدى صناعة الترفيه، والتي وجّهت إشادة بتنظيم المنتدى بشكل لائق.

ووجّهت ملكة جمال لبنان الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، الذي تغزّل فيها قائلاً: ”لو إنتي مو حلوة ما كنت صورت معك اللقاء“.

منتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

وكرّم الحفل الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي وعادل إمام وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.