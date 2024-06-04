مصر.. إحالة سائق في "أوبر" إلى القضاء بتهمة خطف فتاة
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، سائقا في شركة "أوبر" للنقل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته بتهمة خطف فتاة، وجناية هتك العرض بالقوة والتهديد.
وقالت النيابة العامة، في بيان على "فيسبوك"، إن التحقيقات أثبتت أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق "أوبر"، مشيرة إلى أن "الجاني أغلق التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف وترجل من السيارة إلى مقعد المجني عليها، وهتك عرضها".
وأضافت: "بعد مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة- أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا".
وقالت النيابة العامة إن الممثل القانوني لشركة "أوبر" أكد أن المتهم "لم يبدأ الرحلة، وكأنه لم يلتقِ المجني عليها، كما أغلق التطبيق عند مكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد بخط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة".
وأضاف ممثل "أوبر" أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه؛ لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر باستخدام مستندات غير صحيحة.