مصر.. إحالة سائق في "أوبر" إلى القضاء بتهمة خطف فتاة

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، سائقا في شركة "أوبر" للنقل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته بتهمة خطف فتاة، وجناية هتك العرض بالقوة والتهديد.

وقالت النيابة العامة، في بيان على "فيسبوك"، إن التحقيقات أثبتت أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق "أوبر"، مشيرة إلى أن "الجاني أغلق التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف وترجل من السيارة إلى مقعد المجني عليها، وهتك عرضها".

وأضافت: "بعد مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة- أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا".