إحالة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد إلى المحاكمة

أحالت نيابة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، سائق شركة أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة المصرية هلا السعيد إلى محكمة الجنح بعد نحو أسبوع من الواقعة، كما حددت النيابة جلسة 27 يوليو المقبل لتكون أولى جلسات المحاكمة.

وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى المحاكمة اتهامه بارتكاب "فعل فاضح" هو التبول في طريق عام أمام أنثى، وتوجه المتهم رفقة دفاعه محاميه إلى سراي النيابة لإعلانه قرار إحالته للمحاكمة، وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وتعود بداية القضية إلى فيديو نشرته الفنانة هلا السعيد تؤكد فيه تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر بعد أن أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع ملابسه، وحينها واجهته، فبرر موقفه بأنه مريض سكري.

وقالت السعيد عبر إنستغرام "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

وعلقت لاحقا على الفيديو قائلة "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".

ودافع السائق عن نفسه بأنه نتيجة مرض السكر، يضطر لقضاء حاجته على فترات متقاربة وأنه استأذن الفنانة وذهب بعيدا عنها بمسافة كبيرة على الطريق.