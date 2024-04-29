ملك أحمد زاهر ترد على من يتهمها بدخول الفن بوساطة والدها

ردت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على الاتهام الذي يوجه إليها بين الحين والآخر، بأنها دخلت الفن اعتمادا على وساطة ونفوذ والدها الفنان المعروف أحمد زاهر.

وأكدت ملك أنه اتهام "جاهز" يوجه لكل من كان قريبا أو ابنا لأحد مشاهير الوسط الفني حتى دون أن يمنحه الناس فرصة لتقييمه أو حتى أن يسمعوا منه كلمة واحدة.

وقالت في مداخلة مع برنامج " تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، إنها عندما شاركت في مسلسل " لؤلؤ"، من بطولة مي عمر ووالدها أحمد زاهر، قال كثيرون إنها لا تعرف كيف تمثل ودخلت المجال بـ "الواسطة" رغم أنه لم يكن قد عُرض لها مشهد واحد، حتى يحكموا عليها سلبا أو إيجابا.