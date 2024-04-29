ملك أحمد زاهر ترد على من يتهمها بدخول الفن بوساطة والدها
ردت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على الاتهام الذي يوجه إليها بين الحين والآخر، بأنها دخلت الفن اعتمادا على وساطة ونفوذ والدها الفنان المعروف أحمد زاهر.
وأكدت ملك أنه اتهام "جاهز" يوجه لكل من كان قريبا أو ابنا لأحد مشاهير الوسط الفني حتى دون أن يمنحه الناس فرصة لتقييمه أو حتى أن يسمعوا منه كلمة واحدة.
وقالت في مداخلة مع برنامج " تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، إنها عندما شاركت في مسلسل " لؤلؤ"، من بطولة مي عمر ووالدها أحمد زاهر، قال كثيرون إنها لا تعرف كيف تمثل ودخلت المجال بـ "الواسطة" رغم أنه لم يكن قد عُرض لها مشهد واحد، حتى يحكموا عليها سلبا أو إيجابا.
وأكدت أنها في البداية كان تشعر بالضيق من مثل هذا الكلام، لكنها الآن تجتهد وتقدم أفضل ما عندها دون أن تنشغل بأي تعليقات سلبية، خصوصا أنها وجدت نجوما أشهر منها ولهم باع طويل ولا تزال تلك التهمة تلاحقهم، مشيرة إلى أن والدها دائما ما ينصحها بأن تبذل قصارى جهدها وتتجاهل الآخرين عملا بالمثل الشعبي "إمش عدل يحتارعدوك فيك".
وولدت ملك أحمد زاهر في عام 2002 وبدأت التمثيل وهي طفلة حين ظهرت في فيلم "كابتن هيما" لتامر حسني عام 2008، وبدأت تلفت الأنظار بدورها في مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر في رمضان 2021.