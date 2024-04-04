أحمد زاهر يكشف سبب الهجوم على ابنتيه ليلى وملك (فيديو)

وحول الهجوم عليهما قال: "طبيعي ألا يحبهما الجميع، ولكن الذين يهاجمون بنسبة كبيرة هم لجان إلكترونية مدفوعة الأجر من قبل أشخاص لا أعرفهم، والدليل على ذلك أننا عندما ننزل إلى الشارع ونقابل الجمهور الحقيقي نشعر بالحب والإعجاب الكبير منهم، إذن من يهاجمون ليسوا هم الجمهور الحقيقي".

كما رد "زاهر" على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي شارك في بطولته، واتهامه بالمبالغة، موضحًا: "طبيعي أن العمل لا يعجب البعض، ولو اتفقت الأذواق لبارت السلع كما يقولون، ولكن نسبة المشاهدة التي حققها المسلسل التي لم يتخطاها أي مسلسل حتى الآن دليل كبير على نجاح المسلسل".

وتحدث "زاهر" عن دوره في المسلسل، قائلاً: "قدمت شخصية مستفزة عن الراجل الذي يقبل يتصرف عليه من واحدة ست ما يبقاش راجل يبقى نطع، وفي رأيي أن نجاح نعمة الأفوكاتو بسبب محمد سامي، لأنه مخرج بيعرف إزاي يقعد الشارع العربي يتفرج عليه، وأكبر نجاحاتي كانت مع المخرج محمد سامي".